Convocatoria Beca Rita Cetina 2025: Registro abierto para estudiantes de secundaria

Ciudad de México.- El registro para la Beca Rita Cetina 2025 ya está disponible para estudiantes de secundaria. Esta beca busca apoyar a jóvenes con buen desempeño académico y con necesidad económica, con el objetivo de impulsar su formación y evitar la deserción escolar. La convocatoria está abierta a alumnos de escuelas públicas y privadas que cursen nivel secundaria y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

El apoyo económico será de $1,900 pesos bimestrales para cada familia con al menos un alumno de secundaria pública. Si hay más de un estudiante en secundaria en la misma familia, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante extra; el pago se realizará vía la tarjeta del Banco del Bienestar.

Registro para la Beca Rica Cetina 2025

Para hacer el registro, los padres, madres o tutores deberán cumplir varios requisitos y contar con documentación actualizada:

Tener cuenta vigente de Llave Mx.

CURP del estudiante y del tutor o tutora.

Identificación oficial vigente del tutor (INE u otra oficial).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Número de teléfono celular y correo electrónico activos.

Llave Mx para acceder al portal oficial del programa.

Plazos y fechas clave:

Inicio de registro en línea: 15 de septiembre de 2025.

Fin del periodo del registro (primera etapa): 30 de septiembre de 2025.

Asambleas informativas en las secundarias públicas durante septiembre, para orientar a las familias sobre el registro.

Cómo registrarse paso a paso:

Ingresa al sitio oficial: becaritacetina.gob.mx. Inicia sesión con Llave MX. Si no la tienes, puedes crearla desde el portal oficial correspondiente. Llena los datos del tutor/tutora: CURP, domicilio, identificación, contacto. Registra al estudiante con sus datos personales, CURP, grado, clave del centro de trabajo (CCT), etc. Adjunta los documentos requeridos en formatos digitales (PDF o JPG) según lo soliciten. Descarga o guarda tu comprobante de registro como constancia.

Los resultados se darán a conocer en el portal oficial en la fecha indicada por la convocatoria. Los beneficiarios deberán seguir las instrucciones para confirmar la aceptación de la beca y recibir el apoyo económico correspondiente. La Beca Rita Cetina se ha consolidado como un apoyo clave para las familias, ya que contribuye a que los estudiantes continúen sus estudios sin que la situación económica sea un obstáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui