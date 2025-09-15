Convocatoria Beca Rita Cetina 2025: Registro abierto para estudiantes de secundaria

Ciudad de México.- El registro para la Beca Rita Cetina 2025 ya está disponible para estudiantes de secundaria. Esta beca busca apoyar a jóvenes con buen desempeño académico y con necesidad económica, con el objetivo de impulsar su formación y evitar la deserción escolar. La convocatoria está abierta a alumnos de escuelas públicas y privadas que cursen nivel secundaria y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
El apoyo económico será de $1,900 pesos bimestrales para cada familia con al menos un alumno de secundaria pública. Si hay más de un estudiante en secundaria en la misma familia, se otorgarán $700 pesos adicionales por cada estudiante extra; el pago se realizará vía la tarjeta del Banco del Bienestar.
Para hacer el registro, los padres, madres o tutores deberán cumplir varios requisitos y contar con documentación actualizada:
- Tener cuenta vigente de Llave Mx.
- CURP del estudiante y del tutor o tutora.
- Identificación oficial vigente del tutor (INE u otra oficial).
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).
- Número de teléfono celular y correo electrónico activos.
- Llave Mx para acceder al portal oficial del programa.
Plazos y fechas clave:
- Inicio de registro en línea: 15 de septiembre de 2025.
- Fin del periodo del registro (primera etapa): 30 de septiembre de 2025.
- Asambleas informativas en las secundarias públicas durante septiembre, para orientar a las familias sobre el registro.
Cómo registrarse paso a paso:
- Ingresa al sitio oficial: becaritacetina.gob.mx.
- Inicia sesión con Llave MX. Si no la tienes, puedes crearla desde el portal oficial correspondiente.
- Llena los datos del tutor/tutora: CURP, domicilio, identificación, contacto.
- Registra al estudiante con sus datos personales, CURP, grado, clave del centro de trabajo (CCT), etc.
- Adjunta los documentos requeridos en formatos digitales (PDF o JPG) según lo soliciten.
- Descarga o guarda tu comprobante de registro como constancia.
Los resultados se darán a conocer en el portal oficial en la fecha indicada por la convocatoria. Los beneficiarios deberán seguir las instrucciones para confirmar la aceptación de la beca y recibir el apoyo económico correspondiente. La Beca Rita Cetina se ha consolidado como un apoyo clave para las familias, ya que contribuye a que los estudiantes continúen sus estudios sin que la situación económica sea un obstáculo.
Fuente: Tribuna del Yaqui