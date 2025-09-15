¿En qué estados de la República habrá Ley Seca el 16 de septiembre de 2025?

Ciudad de México.- Con motivo de los festejos por las Fiestas Patrias, algunas entidades implementarán este lunes 15 y martes 16 de septiembre la Ley Seca, medida legal que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Desde la noche del 15 de septiembre, las calles y los hogares se llenan de música (especialmente regional y ranchera), luces, fuegos artificiales, comida tradicional mexicana y otros elementos que nos recuerdan el orgullo nacional. Muchas familias acompañan sus reuniones en las fiestas patrias con tequila, pulque, mezcal y cerveza. Sin embargo, en algunos estados o municipios se decreta Ley Seca.

Este 15 y 16 de septiembre se implementarán operativos de seguridad para restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero ¿en qué municipios estará vigente la medida y en qué horario? "Se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y /o al copeo en todas sus graduaciones, de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados del año 2025", indica la Gaceta Oficial de la CDMX.

¿Dónde habrá Ley Seca?

En el Estado de México (Edomex), varios ayuntamientos confirmaron la restricción con horarios distintos. A continuación, te dejamos el listado:

Ecatepec : Desde las 00:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16 de septiembre.

: Desde las 00:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 16 de septiembre. Chalco : del 15 de septiembre a las 07:00 horas hasta el 16 de septiembre a las 22:00.

: del 15 de septiembre a las 07:00 horas hasta el 16 de septiembre a las 22:00. San Mateo Atenco : de las 00:01 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del martes.

: de las 00:01 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del martes. Metepec : del 15 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 16 de septiembre a las 17:00.

: del 15 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 16 de septiembre a las 17:00. Nezahualcóyotl : del 15 de septiembre a las 00:00 horas, hasta el 16 de septiembre a las 23:59.

: del 15 de septiembre a las 00:00 horas, hasta el 16 de septiembre a las 23:59. Zinacantepec : solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas.

: solo el 16 de septiembre, de 00:01 a 23:59 horas. Tlalnepantla : del 15 al 16 de septiembre hasta las 23:59 horas.

: del 15 al 16 de septiembre hasta las 23:59 horas. Ixtlahuaca : del 15 de septiembre a las 20:00 horas hasta las 2:00 de la mañana del 17 de septiembre.

: del 15 de septiembre a las 20:00 horas hasta las 2:00 de la mañana del 17 de septiembre. Polotitlán: vigente del 15 al 16 de septiembre.

En la Ciudad de México (CDMX) no se aplicará de manera general, pero algunas alcaldías anunciaron restricciones que dan comienzo a las 00:00 horas del lunes 15 hasta las 24:00 horas del martes 16:

Tláhuac.

Cuajimalpa.

Azcapotzalco.

Los municipios implementarán operativos de seguridad y tránsito para vigilar que se cumpla la disposición. Aquellas personas que no respeten la Ley Seca podrán enfrentar: Multas superiores a 5 mil pesos y arresto administrativo de 24 a 36 horas.

Algunos municipios de Morelos implementarán la Ley Seca el 15 y 16 de septiembre, esto con el objetivo de contribuir a una convivencia familiar y segura. Los ayuntamientos son:

Cuernavaca.

Jiutepec.

Temixco.

Tepoztlán.

Xochitepec.

Tlaquiltenango.

El municipio de Puebla implementará la Ley Seca de manera parcial, así lo indicó el alcalde José Chedraui Budib. El presidente municipal precisó que la medida aplicará en algunas zonas del Centro Histórico, donde se concentra la mayor afluencia de personas; sin embargo, en zonas con menor afluencia sí se permitirá la distribución de esta bebida.

La Secretaría del H. Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes informaron la aplicación de la Ley Seca, solo durante el 16 de septiembre, en un horario de las 03:00 a las 14:00 horas. Así mismo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, indicó que no se aplicará la Ley Seca durante las Fiestas Patrias. Sin embargo, se confirmó que hay una excepción, en el municipio Tequisquiapan, donde sí se implementará esta normativa.

El pasado 11 de septiembre, la Secretaría de Salud de Chiapas informó a las presidentas y presidentes municipales de la entidad la implementación de la Ley Seca para los festejos de las próximas Fiestas Patrias. Agregó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con los 124 ayuntamientos, realizará operativos de vigilancia constante con el fin de prevenir incidentes relacionados con el consumo inmoderado o exceso de bebidas alcohólicas, generando con ello un riesgo a la salud de la población.

