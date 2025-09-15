EN VIVO: Sheinbaum da su primer Grito de Independencia, MINUTO A MINUTO; estos son sus vivas

Ciudad de México.- Este lunes 15 de septiembre es un día especial para la República Mexicana, pues se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y hoy será histórico, pues por primera vez una mujer dará el Grito de la Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional. TRIBUNA te cuenta cómo se vive este momento tan especial.

Se trata de la primera ocasión en la historia de México en que una mujer encabeza esta ceremonia. Estos son los vivas que gritó la presidenta:

"Mexicanos

Viva la Independencia

Viva Miguel Hidalgo y Costilla

Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Leona Vicario

Viva Ignacio Allende

Viva Gertrudis Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Medina 'La Capitana'

Vivan las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria

Vivan las mujeres indígenas

Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes

Viva la dignidad del pueblo de México

Viva la libertad

Viva la igualdad

Viva la democracia

Viva la justicia

Viva México libre, independiente y soberano

Viva México, viva México, viva México"

Estamos a unas horas de presenciar un momento histórico: por primera vez, una mujer, la Presidenta @Claudiashein, dará el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.



La Dra. Sheinbaum encabezará esta conmemoración que nos une como pueblo en torno a nuestra… pic.twitter.com/mRRvCIJfuV — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) September 15, 2025