EN VIVO: Sheinbaum da su primer Grito de Independencia, MINUTO A MINUTO; estos son sus vivas

Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta de México; este es un hecho histórico en el país; aquí te compartimos los vivas que gritó

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia Foto: Internet

Ciudad de México.- Este lunes 15 de septiembre es un día especial para la República Mexicana, pues se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y hoy será histórico, pues por primera vez una mujer dará el Grito de la Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional. TRIBUNA te cuenta cómo se vive este momento tan especial.

Se trata de la primera ocasión en la historia de México en que una mujer encabeza esta ceremonia. Estos son los vivas que gritó la presidenta:

"Mexicanos

Viva la Independencia

Viva Miguel Hidalgo y Costilla

Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón

Viva José María Morelos y Pavón

Viva Leona Vicario

Viva Ignacio Allende

Viva Gertrudis Bocanegra

Viva Vicente Guerrero

Viva Manuela Medina 'La Capitana'

Vivan las heroínas anónimas

Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria

Vivan las mujeres indígenas

Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes

Viva la dignidad del pueblo de México

Viva la libertad

Viva la igualdad

Viva la democracia

Viva la justicia

Viva México libre, independiente y soberano

Viva México, viva México, viva México"

 

22:07 Hrs

Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio el Grito de Independencia.

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan los hermanos y las hermanas migrantes!

¡Viva la libertad!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

 

21:58 Hrs

Se prepara Sheinbaum para dar el Grito de Independencia

Se prepara Sheinbaum para dar el Grito de Independencia, camina hacia el balcón de Palacio Nacional.

21:57 Hrs

Comienza la ceremonia del Grito de Independencia

Comenzó la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

21:49 Hrs

A punto de iniciar el primer grito de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dará su primer Grito de Independencia.

#GritoDeIndependencia | Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia como presidenta de Mu00e9xico ud83dudde3ufe0fud83cuddf2ud83cuddfd

Posted by Tribuna Sonora on Monday, September 15, 2025

 

21:36 Hrs

Trump manda mensaje a México previo al Grito de Independencia

El presidente de Estados Unidos declaró que México es el país con mayor tránsito y producción de drogas, esto previo al Grito de Claudia Sheinbaum.

 

20:40 Hrs

La Arrolladora Banda Limón ya está en el Zócalo

Comienza el concierto de la Banda Arrolladora, la antesala al Grito de Independencia.

20:14 Hrs

La cantante Alejandra Ávalos en el Zócalo

La famosa es la encargada del espectáculo previo al Grito de Independencia con interpretaciones como 'Cielito Lindo'.

19:05 Hrs

Comienza la transmisión por el Grito de la Independencia en México

Comenzó la fiesta mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México con la presentación de diversos artistas previo al primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum.

18:10 Hrs

Continúan llegando personas al Zócalo

Siguen llegando personas al Zócalo de la Ciudad de México; pese a la lluvia, el Eje Central se encuentra abierto y decenas de ciudadanos siguen llegando. 

 

16:31 Hrs

¿A qué hora comienza?

De acuerdo con la información oficial, las actividades comenzarán desde las 20:00 horas y después la presidenta encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional a las 23:00 horas (tiempo Ciudad de México).

 

