EN VIVO: Sheinbaum da su primer Grito de Independencia, MINUTO A MINUTO; estos son sus vivas

Ciudad de México.- Este lunes 15 de septiembre es un día especial para la República Mexicana, pues se conmemora el 215 aniversario de la Independencia de México y hoy será histórico, pues por primera vez una mujer dará el Grito de la Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional. TRIBUNA te cuenta cómo se vive este momento tan especial.
Se trata de la primera ocasión en la historia de México en que una mujer encabeza esta ceremonia. Estos son los vivas que gritó la presidenta:
"Mexicanos
Viva la Independencia
Viva Miguel Hidalgo y Costilla
Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón
Viva José María Morelos y Pavón
Viva Leona Vicario
Viva Ignacio Allende
Viva Gertrudis Bocanegra
Viva Vicente Guerrero
Viva Manuela Medina 'La Capitana'
Vivan las heroínas anónimas
Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria
Vivan las mujeres indígenas
Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes
Viva la dignidad del pueblo de México
Viva la libertad
Viva la igualdad
Viva la democracia
Viva la justicia
Viva México libre, independiente y soberano
Viva México, viva México, viva México"
Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio el Grito de Independencia.
¡Vivan las mujeres indígenas!
¡Vivan los hermanos y las hermanas migrantes!
¡Viva la libertad!
¡Viva la democracia!
¡Viva México libre, independiente y soberano!
¡Viva México!
Se prepara Sheinbaum para dar el Grito de Independencia
Se prepara Sheinbaum para dar el Grito de Independencia, camina hacia el balcón de Palacio Nacional.
Comienza la ceremonia del Grito de Independencia
Comenzó la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A punto de iniciar el primer grito de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum dará su primer Grito de Independencia.
Trump manda mensaje a México previo al Grito de Independencia
El presidente de Estados Unidos declaró que México es el país con mayor tránsito y producción de drogas, esto previo al Grito de Claudia Sheinbaum.
La Arrolladora Banda Limón ya está en el Zócalo
Comienza el concierto de la Banda Arrolladora, la antesala al Grito de Independencia.
La cantante Alejandra Ávalos en el Zócalo
La famosa es la encargada del espectáculo previo al Grito de Independencia con interpretaciones como 'Cielito Lindo'.
Comienza la transmisión por el Grito de la Independencia en México
Comenzó la fiesta mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México con la presentación de diversos artistas previo al primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum.
Así luce en este momento el Zócalo de la Ciudad de México
A las 19:48 horas (tiempo de la Ciudad de México), el Zócalo capitalino comenzó a llenarse.
Continúan llegando personas al Zócalo
Siguen llegando personas al Zócalo de la Ciudad de México; pese a la lluvia, el Eje Central se encuentra abierto y decenas de ciudadanos siguen llegando.
¿A qué hora comienza?
De acuerdo con la información oficial, las actividades comenzarán desde las 20:00 horas y después la presidenta encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional a las 23:00 horas (tiempo Ciudad de México).
Zócalo comienza a llenarse
Cientos comienzan a llenar el Zócalo a poco menos de seis horas de que la presidenta salga a dar el Grito de Independencia.