Hernán Bermúdez buscaba crear red criminal en Paraguay: Los detalles en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente informado sobre lo que ocurre en todo territorio nacional diariamente con el Tribuna Top 3 México. En este resumen encontrarás las noticias más interesantes sobre lo que está marcando la agenda en la República Mexicana. Este lunes 15 de septiembre, previo al festejo del Día de la Independencia, conoce los detalles sobre la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, en Paraguay.

Sube a 14 el número de fallecidos tras explosión de Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la CDMX reportó que ya van 14 fallecidos y 39 hospitalizados tras el trágico accidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre, en la alcaldía de Iztapalapa, derivado de la explosión de una pipa de gas.

Sheinbaum promete aumento salarial

Durante una reunión el pasado domingo en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló su determinación por erradicar la pobreza, por lo cual, se comprometió a seguir aumentando el salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas.

Hernán Bermúdez buscaba crear red criminal en Paraguay

Las autoridades paraguayas afirmaron que la detención de Hernán Bermúdez Requena evitó la instalación de una nueva red criminal en su país; la fecha para extraditar al supuesto líder de La Barredora a México aún no ha sido confirmada.

Fuente: Tribuna del Yaqui