Iztapalapa, de luto: Cancelan festejos de HOY 15 de septiembre tras explosión de pipa

Ciudad de México.- Iztapalapa sigue de luto luego de la explosión reportada el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas estalló en las inmediaciones del Puente de la Concordia. Como te hemos informado en TRIBUNA, el siniestro dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y más de 90 heridas, además de daños materiales en viviendas y negocios de la zona.

En este contexto, la alcaldía informó que los festejos masivos del Día de la Independencia programados para este lunes 15 de septiembre quedarán cancelados como un acto de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Este 15 de septiembre las y los esperamos en el Día del Pueblo, un espacio para acercarnos y escucharles, porque nuestra misión es atender y resolver los pendientes.



Acercaremos servicios del Gobierno Federal, de la Ciudad de México y de la alcaldía para seguir trabajando por el… pic.twitter.com/kcnNHIXFHs — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 15, 2025

Cancelan grito en Iztapalapa

La alcaldesa Aleida Alavez informó que la decisión de suspender las celebraciones patrias busca priorizar la atención a los afectados por la explosión y mantener un ambiente de solidaridad en la demarcación. En lugar del tradicional espectáculo en la Macroplaza y las distintas plazas públicas, la autoridad local precisó que únicamente se realizará una ceremonia cívica en la explanada de la alcaldía, la cual está programada para las 22:00 horas del lunes 15 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades locales, este acto será de carácter austero y sin convocatoria masiva, como muestra de respeto a las víctimas de la tragedia que marcó a Iztapalapa en días recientes. La alcaldía también puntualizó que, a diferencia de años anteriores, no habrá cierres viales en la zona, pues la ceremonia tendrá un carácter sobrio y sin grandes concentraciones de personas.

En otra intervención, la alcaldesa Aleida Alavez subrayó que la prioridad de su administración será atender de manera integral a quienes resultaron afectados, tanto en cuestiones médicas como en apoyo a la recuperación de viviendas y negocios dañados. Además, señaló que este año no se justifica destinar recursos ni esfuerzos a festejos masivos cuando la demarcación enfrenta una emergencia derivada de la tragedia.

Como te hemos informado en TRIBUNA, el número de muertos confirmados por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en 13, al corte del domingo 14 de septiembre. Lamentablemente, debido a que varias víctimas están graves la cifra de pérdidas mortales podría aumentar en las próximas horas. Por otra parte, el Gobierno Federal mantendrá su tradicional festejo en el Zócalo del Centro capitalino.

