Lotería Nacional

Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del GRAN SORTEO ESPECIAL No. 303 de HOY lunes 15 de septiembre

Este lunes 15 de septiembre se realiza el Gran Sorteo Especial No. 303, el cual estará dedicado a los migrantes mexicanos que viven en EU; aquí la lista completa de ganadores

Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre Foto: Internet

Ciudad de México.- Este lunes 15 de septiembre el país vive una fecha muy especial, pues con el Grito de Independencia se da inicio a la celebración que conmemora la independencia de México. Es por ello que la Lotería Nacional realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, que está dedicado a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Aquí TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de esta edición especial. Cabe señalar que en este sorteo se juegan 424 millones de pesos en premios.

La ceremonia se realizará en el Patio de Carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano a las 16:00 horas (tiempo Ciudad de México) y se tendrán 10 premios mayores con una bolsa de 255 millones de pesos. Para este sorteo se emitieron cuatro millones de cachitos.

Ganadores del Gran Sorteo Especial No. 303

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 594 818

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 924 858

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

0 039 601

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

1 344 044

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 884 475

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 295 106

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

1 633 037

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 157 390

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

3 848 685

Premio Mayor 25.5 millones de pesos

2 023 405

10 millones de pesos

2 608 673

10 millones de pesos

0 741 042

10 millones de pesos

2 497 022

10 millones de pesos

0 029 103

10 millones de pesos

0 771 362

5 millones de pesos

3 542 244

5 millones de pesos

2 731 892

5 millones de pesos

0 646 569

5 millones de pesos

0 154 649

5 millones de pesos

2 462 363

Lista completa de premios
En este se tiene la posibilidad de ganar:

  • 5 premios de $10 millones de pesos cada uno
  • 5 premios de $5 millones cada uno
  • 15 premios de $1 millón cada uno
  • 18 premios de $500 mil pesos cada uno
  • 25 premios de $250 mil pesos cada uno
  • 50 premios de $100 mil pesos cada uno
  • 2 premios por aproximación de $1 millón cien mil pesos cada uno.
  • 2 premios por aproximación de $550,000 pesos cada uno
Premios Gran Sorteo Especial No. 303
