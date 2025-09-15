Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del GRAN SORTEO ESPECIAL No. 303 de HOY lunes 15 de septiembre

Ciudad de México.- Este lunes 15 de septiembre el país vive una fecha muy especial, pues con el Grito de Independencia se da inicio a la celebración que conmemora la independencia de México. Es por ello que la Lotería Nacional realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, que está dedicado a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Aquí TRIBUNA te presenta la lista completa de ganadores de esta edición especial. Cabe señalar que en este sorteo se juegan 424 millones de pesos en premios.
La ceremonia se realizará en el Patio de Carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano a las 16:00 horas (tiempo Ciudad de México) y se tendrán 10 premios mayores con una bolsa de 255 millones de pesos. Para este sorteo se emitieron cuatro millones de cachitos.
Ganadores del Gran Sorteo Especial No. 303
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 594 818
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 924 858
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
0 039 601
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
1 344 044
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 884 475
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 295 106
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
1 633 037
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 157 390
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
3 848 685
Premio Mayor 25.5 millones de pesos
2 023 405
10 millones de pesos
2 608 673
10 millones de pesos
0 741 042
10 millones de pesos
2 497 022
10 millones de pesos
0 029 103
10 millones de pesos
0 771 362
5 millones de pesos
3 542 244
5 millones de pesos
2 731 892
5 millones de pesos
0 646 569
5 millones de pesos
0 154 649
5 millones de pesos
2 462 363
En este se tiene la posibilidad de ganar:
- 5 premios de $10 millones de pesos cada uno
- 5 premios de $5 millones cada uno
- 15 premios de $1 millón cada uno
- 18 premios de $500 mil pesos cada uno
- 25 premios de $250 mil pesos cada uno
- 50 premios de $100 mil pesos cada uno
- 2 premios por aproximación de $1 millón cien mil pesos cada uno.
- 2 premios por aproximación de $550,000 pesos cada uno
