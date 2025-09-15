Noche histórica: Concierto de Oasis deja más de 50 mdd en CDMX con su regreso

Ciudad de México.- La Ciudad de México abrió sus puertas los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros a la banda británica Oasis, ícono del britpop de los años 90, que volvió a los escenarios tras 16 años de separación con una gira mundial que arrancó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales. Su primera parada en un país de habla hispana fue la Ciudad de México, donde ofrecieron dos conciertos históricos, reuniendo a más de 130 mil asistentes y generando una derrama económica estimada entre 45 y 54 millones de dólares (850 a 1,000 millones de pesos mexicanos), según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y la promotora Ocesa.

La gira 'Oasis Live' 25 marca el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes decidieron reunirse tras años de tensiones públicas y proyectos solistas. El anuncio oficial se dio el 27 de agosto de 2024, previo al 30 aniversario de Definitely Maybe, tras meses de rumores y negociaciones. La gira incluye más de 40 fechas en ciudades como Londres, Manchester, Los Ángeles, Chicago, Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Tokio, Seúl, Sídney y Auckland.

Hermanos Liam y Noel Gallagher

Créditos: Internet

En México, la gira solo incluyó la Ciudad de México, con boletos agotados en minutos. Los precios oscilaron entre $1,342 y $5,490 pesos mexicanos, dependiendo de la sección. Los conciertos en CDMX no solo fueron un éxito musical, sino también económico y turístico. El 50 por ciento de los asistentes provino de fuera de la capital y su zona metropolitana, mientras que aproximadamente el 10 por ciento fue público extranjero. La ocupación hotelera en zonas cercanas al estadio alcanzó entre 70 y 80 por ciento, y se reportó un incremento en consumo en restaurantes, transporte y comercio local.

Los shows en el Estadio GNP Seguros estuvieron acompañados por 'Cage The Elephan't como teloneros. El setlist incluyó clásicos como 'Live Forever', 'Champagne Supernova', 'Don’t Look Back in Anger', 'Supersonic y Wonderwall'. Formada en Manchester en 1991, Oasis publicó siete álbumes de estudio, dos en vivo y más de 20 lados B. Su disco ('What’s the Story)' 'Morning Glory'? (1995) vendió más de 22 millones de copias y consolidó su estatus global. La banda se disolvió en 2009 tras una pelea entre los hermanos Gallagher en París.

¡Un sueño hecho realidad!uD83EuDD29

El @EstadioGNP recibió a miles de almas que dieron la bienvenida de regreso a @oasis tras 17 años de su última visita.

Los hermanos Gallagher hicieron vibrar a varias generaciones con un espectáculo icónico en el primero de sus conciertos en #CDMXuD83DuDC4F… pic.twitter.com/yANEJ61oBW — adn40 (@adn40) September 13, 2025

Las polémicas entre Liam y Noel incluyeron insultos públicos, cancelaciones de conciertos y declaraciones explosivas en medios. Sin embargo, en 2024 decidieron dejar atrás sus diferencias para celebrar el 30 aniversario de su primer álbum y reconectar con sus fans. Tras México, Oasis continuará su gira por Sudamérica, con fechas en Buenos Aires (15-16 de noviembre), Santiago (19 de noviembre) y São Paulo (22-23 de noviembre). En octubre y noviembre visitarán Asia y Oceanía, y el cierre está previsto para septiembre en Londres, con dos noches en el estadio Wembley (27 y 28 de septiembre).

La gira 'Oasis Live' 25 no solo revive una de las bandas más influyentes del rock británico, sino que también reafirma el poder de la música para reconciliar, emocionar y movilizar a millones.

OASIS dijo Viva México uD83CuDDF2uD83CuDDFD no importa que sea el 15 de septiembre. #OasisLive25 #oasismexicocity uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/iYspDoktoI — andrea (@andrearendon__) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México