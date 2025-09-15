Tormenta tropical 'Mario': Así afectará a México HOY lunes 15 de septiembre, según Conagua

Ciudad de México.- La temporada de huracanes en el Pacífico mexicano sigue activa. Este lunes 15 de septiembre el fenómeno que concentra la atención es la tormenta tropical 'Mario', ubicada al suroeste de Baja California Sur. Debido a que los efectos del ciclón afectarán el centro y norte del país este inicio de semana, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro. ¡Toma precauciones!

Estos serán los efectos de la tormenta tropical 'Mario' para hoy

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 15 de septiembre a las 06:00 horas, tiempo local, el centro de la tormenta tropical se localizaba en la latitud 19.6 norte y longitud 112.7 oeste, aproximadamente a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Asimismo, las dependencias señalan que 'Mario' se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora, acompañado de una presión mínima central de 995 hPa.

En el sur de México, las bandas nubosas asociadas al sistema favorecen un ambiente húmedo con precipitaciones puntuales en regiones costeras y en zonas montañosas. Aunque la tormenta se encuentra más alejada de estas entidades, la humedad generada mantiene cielos nublados y lluvias intermitentes que, en algunos casos, podrían ocasionar encharcamientos y crecida de arroyos.

En la zona centro, la influencia indirecta de 'Mario' se refleja en nublados parciales y en la presencia de descargas eléctricas aisladas durante la tarde y noche. Las lluvias no se esperan de gran intensidad, pero se recomienda a la población mantenerse atenta, ya que el ingreso de humedad puede interactuar con sistemas locales y reforzar la posibilidad de precipitaciones, especialmente en áreas urbanas.

El norte del país, particularmente Baja California Sur, se mantiene bajo los efectos más directos del fenómeno. Se pronostican lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros (mm) acompañadas de descargas eléctricas, condiciones que podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como un aumento en los niveles de arroyos y corrientes superficiales.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en la costa occidental, acompañado de vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, condiciones que representan riesgo para la navegación marítima y las actividades pesqueras.

El pronóstico de trayectoria indica que durante las próximas 24 horas 'Mario' continuará su desplazamiento mar adentro. Hacia las 12:00 horas de este lunes se ubicará a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, aún como tormenta tropical con vientos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Para la madrugada del martes, se prevé que el sistema se localice a 505 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, manteniendo su categoría de tormenta tropical. Será entre el martes y miércoles cuando el fenómeno inicie su debilitamiento, transformándose en ciclón post-tropical con vientos de entre 45 y 75 kilómetros por hora, mientras se aleja gradualmente de costas mexicanas.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil llaman a extremar precauciones en las zonas costeras de Baja California Sur y atender las recomendaciones oficiales, ya que el oleaje elevado, las lluvias y los vientos continuarán afectando la región durante este lunes y parte del martes. ¡Disfruta de tu lunes!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)