VIDEO: Inundación afecta hospital del IMSS en Los Reyes La Paz tras fuertes lluvias

Los Reyes La Paz, Estado de México.- Las fuertes lluvias que azotaron a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este fin de semana volvieron a causar severos daños en diversos inmuebles. Uno de los más afectados fue el Hospital General de Zona (HGZ) número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex),el cual terminó inundado en el área de urgencias.

Imágenes que circulan en redes sociales, muestran cómo el inmueble presentó acumulación de agua en la barda perimetral, lo que provocó que el líquido ingresara directamente al área de Urgencias. Ante esta situación, personal del instituto activó de inmediato los protocolos de Protección Civil para garantizar la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores. La primera acción consistió en desalojar la zona afectada y reubicar a los pacientes en áreas seguras.

uD83DuDEA8 Tras las fuertes lluvias en Los Reyes La Paz, el Hospital General de Zona número 53 del IMSS quedó gravemente inundado: agua acumulada en la planta baja, estacionamientos y áreas de recepción obligó a trasladar a dos pacientes a otro hospital



uD83DuDDE3?: @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/fcGCtEebt1 — adn40 (@adn40) September 15, 2025

Algunos fueron trasladados al primer y tercer piso del mismo hospital, mientras que dos personas fueron canalizadas al Hospital General de Zona número 197.

Zoé Robledo descarta víctimas tras inundación en Los Reyes La Paz

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que, pese a la magnitud del incidente, no se registraron personas lesionadas ni riesgos mayores para quienes se encontraban dentro de las instalaciones. Detalló que, tras varias horas de labores, el nivel del agua comenzó a disminuir, lo que permitió iniciar con los trabajos de limpieza, desinfección y recuperación de las áreas dañadas.

El IMSS aseguró que la atención médica en el hospital de Los Reyes La Paz está garantizada y que los servicios operarán con normalidad, una vez concluidas las labores de control y saneamiento. También se detalló que el personal de apoyo permaneció en el lugar durante la noche para supervisar que los espacios quedaran en condiciones adecuadas y así reanudar las actividades habituales en el menor tiempo posible.

El instituto reiteró que mantiene estrecha coordinación con autoridades locales y de Protección Civil para dar seguimiento a las condiciones del inmueble y prevenir riesgos en caso de nuevas lluvias. Además, informó que se realizará una revisión exhaustiva de las instalaciones para valorar posibles obras de refuerzo que permitan mejorar la capacidad de desagüe y protección del hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui