VIDEO: Sheinbaum se prepara para dar el Grito de Independencia; presenta su banda presidencial

Ciudad de México.- Hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, será un día histórico para México, pues la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dará su primer Grito de Independencia desde el Palacio Nacional. Esta será la primera ocasión que una mujer encabece este acto cívico. En la previa, la mandataria mexicana compartió fotos de la banda presidencial que portará durante el evento.

Asimismo, esta banda será la que lucirá mañana, martes 16 de septiembre de 2025, durante el Desfile Cívico Militar. Cabe señalar que se trata de la primera ocasión en que este símbolo patrio será utilizado por una mujer en la historia del país, lo que marca un hecho relevante en el marco de los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno Federal, la prenda fue confeccionada por personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo. El proceso de elaboración, que se realiza anualmente para el titular del Ejecutivo, comenzó con la toma de medidas a la mandataria federal, labor que fue realizada por un grupo de mujeres militares.

Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México https://t.co/6KJRFH476J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2025

En un video difundido en las redes oficiales del Gobierno de México y en el canal de YouTube de la propia presidenta, se mostró el procedimiento de confección de la banda presidencial, así como la convivencia de Sheinbaum con el personal encargado de su elaboración. El material audiovisual, titulado Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México, incluye también imágenes del empaque de la prenda en una caja de madera y cristal destinada a su resguardo.

La banda presidencial de Sheinbaum: Un trabajo artesanal y simbólico

Las autoridades federales explicaron que el procedimiento consta de varias fases que requieren de precisión y dedicación. En primer lugar, se determinan las medidas y cortes de tres lienzos de raso americano en los colores verde, blanco y rojo. Posteriormente, estas piezas se unen con hilo de poliéster y son planchadas de manera constante para garantizar uniformidad y calidad.

Así fue como prepararon la banda presidencial de Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

El bordado del escudo nacional constituye una de las etapas más relevantes. Sobre las bases previamente marcadas del águila real, se realizan detalles con bastidor y se aplican hilos tipo canutillo en oro y plata. Esta labor manual requiere aproximadamente 32 horas de trabajo continuo. Una vez concluido, se rectifican las medidas y se coloca la parte trasera de la banda, donde también se borda el nombre de la presidenta.

Después de estas fases, se procede a la verificación en un maniquí con las medidas exactas de Sheinbaum, lo que permite revisar la caída de la tela y realizar los ajustes necesarios. Finalmente, se añaden los flecos canelón y se intercalan hilos en los tres colores nacionales para resaltar el diseño.

Por otra parte, la mandataria federal comentó durante la grabación que ya tiene definido el atuendo con el que acompañará la prenda y que será presentado en la ceremonia del Grito de Independencia. Y tú, ¿verás el primer Grito de Sheinbaum? ¡Comparte tu opinión!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de México