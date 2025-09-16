EN VIVO: Sheinbaum encabeza su primer desfile militar por la Independencia de México

Ciudad de México.- Después de haber realizado su primer Grito de Independencia, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su primer desfile militar por la Independencia de México. Como primer acto, encabezó el izamiento de la Bandera de México como parte del Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia en el Zócalo capitalino.

Como ya se dijo, se trata de la primera mujer en el Ejecutivo en encabezar una ceremonia de este calado. Están presentes los representantes de los poderes de la Unión: Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; y Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Los contingentes que participarán harán un recorrido desde Pino Suárez hasta el Campo Marte, pasando por el Zócalo. En el desfile participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar). Cabe señalar que más de cinco mil mujeres estarán participando en los diversos contingentes.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD“¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva México!”, concluye Claudia Sheinbaum su discurso durante el Desfile Cívico Militar. pic.twitter.com/sqPsVXb8ui — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

Durante su mensaje, la presidenta destacó que el Grito de Dolores no solo fue un llamado a liberarse de la colonia, sino un llamado de justicia de un pueblo que estaba decidido a ser dueño de su propio destino. Sheinbaum resaltó el papel de Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina, tal como lo hizo ayer en el Grito de Independencia.

La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija e hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad", afirmó la mandataria.

Aquí puedes ver el en vivo:

Desfile Cívico Militar, 215 Aniversario de la Independencia https://t.co/DtTRIeldSN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

Sheinbaum afirmó que este 2025, ante los intentos de injerencia y para que no hubiese dudas de la defensa de la soberanía, propuso al constituyente una adición al Artículo 40 de la Carta Magna que fue aprobado. "El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia o soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo".

La independencia nos dio patria, la transformación nos asegura futuro", aseveró.

La presidenta de México da su mensaje

Fuente: Tribuna del Yaqui