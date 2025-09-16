Histórico Grito de Claudia Sheinbaum, EU ofrece 5mdd por 'El Ruso' y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Es muy probable que hayas decidido desconectarte de la información por el día feriado por motivo de la Independencia de México y no conozcas los detalles del histórico Grito de Claudia Sheinbaum, la primera mujer que tuvo el privilegio de proclamarlo. Quédate a leer y ver este Tribuna Top 3 México para que conozcas los detalles de esta y otras noticias que están marcando la agenda a nivel nacional.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

EU ofrece 5mdd por 'El Ruso'

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias 'El Ruso', quien es considerado como un alto mando del Cártel de Sinaloa.

Titular de la Semar habla del escándalo por huachicol fiscal

Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), apareció en el Desfile Militar y habló sobre el escándalo del huachicol fiscal que ha manchado a la institución que dirige; aseguró que no habrá impunidad.

Histórico Grito de Claudia Sheinbaum

Este 2025, por primera vez, una mujer encabezó el Grito de Independencia a nivel nacional. Todo ocurrió la noche del 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al balcón de Palacio Nacional para pronunciar arengas como "vivan las mujeres indígenas y vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes".

Fuente: Tribuna del Yaqui