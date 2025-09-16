Hoy No Circula, día inhábil 16 de septiembre: ¿Qué autos 'descansan' en la CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- Si este martes 16 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia de México, planeas desplazarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), es fundamental que tomes en cuenta las restricciones vehiculares establecidas por el programa Hoy No Circula.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la medida se aplicará de manera normal este martes 16 de septiembre en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas. La disposición busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos descansan este martes 16 de septiembre?

Los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 no podrán circular en la capital ni en los 18 municipios del Edomex que forman parte del programa. Esta restricción aplica para los coches con hologramas 1 y 2, incluidos los foráneos.

En cambio, los autos que cuentan con holograma 0 y 00, así como los eléctricos, híbridos, de gas natural, taxis, transporte público, de carga, motocicletas, ambulancias, patrullas y unidades destinadas a personas con discapacidad, pueden circular sin problema.

Municipios del Edomex donde aplica

El Hoy No Circula rige en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Multas y sanciones

Quienes incumplan la norma se exponen a sanciones que van de 20 a 30 UMAs, lo que equivale a un monto máximo de 3,394 pesos, además del riesgo de que su vehículo sea remitido al corralón. En ese caso, el propietario deberá cubrir también los gastos de arrastre y almacenaje antes de recuperar su unidad.

Recuerda que este programa opera de lunes a sábado en la Megalópolis, mientras que los domingos todos los autos pueden circular libremente, salvo que se active una contingencia ambiental extraordinaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis