Suman 17 muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa; 35 siguen hospitalizados

Ciudad de México.- Esta mañana del 16 de septiembre de 2025, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que suman ya 17 muertos por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, Iztapalapa. También se dio a conocer que son 35 las personas que siguen hospitalizadas y siendo tratadas para su recuperación. Apenas anoche 15 de septiembre se había dado a conocer el fallecimiento de otra persona, lo que sumaba 16 hasta este momento.

De los más de 90 afectados por la explosión, 31 ya fueron dados de alta. Estas son las personas que han perdido la vida:

Armando Antilón Chávez Ana Daniela Barragán Ramírez Juan Carlos Bonilla Sánchez Misael Cano Rodríguez, Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años Carlos Iván Contreras Salinas Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros Omar Alejandro García Escorsa Eduardo Noé García Morales José Gabriel Hernández Méndez Juan Antonio Hernández Betancourt Jorge Islas Flores Alicia Matías Teodoro Edgar Santiago Álvarez Juan Carlos Sánchez Blas Gilberto Arón) Jesús Joel Tovar García

De momento, según las investigaciones que han hecho las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la causa del accidente habría sido probablemente el exceso de velocidad con el que conducía el conductor de la pipa. Pero los peritajes también han arrojado que el casquete de la pipa de gas se rompió después de haber chocado con un objeto, detonando así la explosión del vehículo. Según las investigaciones, esto generó una onda expansiva, la que dejó herida a más de 90 personas.

Caso de Alicia Matías Teodoro causa conmoción

En medio de la tragedia que fue la explosión de esta pipa, la historia de Alicia Matías se robó los corazones de millones. La señora usó su cuerpo como escudo humano para proteger a su nieta de dos años; ellas se encontraban en el lugar porque la ahora conocida como 'heroína de Iztapalapa' trabajaba como checadora de los camiones. Tras proteger a su nieta, Alicia terminó con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y, tras varios días, no pudo resistir.

Se sabe que su nieta Azulet fue trasladada del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos para que reciba atención médica de alta especialidad, que ayude a que su proceso de recuperación sea mejor y más rápido.

Fuente: Tribuna del Yaqui