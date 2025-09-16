VIDEO: "¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!": Alcalde de Campeche se confunde en Grito de Independencia

Escárcega, Campeche.- Cada año, el Grito de Independencia es uno de los eventos más importantes, pues es momento de recordar a los héroes que le dieron patria y libertad al país; es por eso que los mandatarios que encabezan las ceremonias deben practicar para no cometer errores que puedan convertirse en momentos incómodos. Pero en Escárcega, Campeche, el alcalde cometió un grave error al cambiarle el apellido a uno de los personajes principales de esta celebración.

El alcalde Juan Carlos Hernández Rath subió al balcón de Palacio Municipal para dar el clásico grito y después tocar la campana; todo iba bien hasta que llegó al nombre de una mujer clave para la Independencia de México: Josefa Ortiz de Domínguez. El edil gritó: "¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! (…) ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!". El momento quedó grabado en video y se ha hecho viral en redes sociales. Aparentemente, el político de Morena no se dio cuenta de su error, por lo que siguió con los vivas como si nada pasara y finalizó su grito.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD || VIVA JOSEFA ORTIZ DE PINEDO !!



Durante el Grito de Independencia en Escárcega, Campeche, el alcalde Juan Carlos Hernández Rath se confundió a Doña Josefa con Jorge Ortiz de Pinedo y soltó durante su arenga el insólito “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

VIA - REDES pic.twitter.com/96DxXPOuDS — Guillermo Silva Reportero (@reportero_silva) September 16, 2025

No fue el único

En Jaral del Progreso, Guanajuato, el alcalde de Morena, Daniel Cimental Barrón, tuvo el mismo error y llamó "Josefa Ortiz de Pinedo" a la heroína de la Independencia. Mientras que en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta pronunció "Leonario Vicario" en lugar de Leona Vicario; pese a este error, el mandatario siguió con el acto protocolario como estaba marcado. En Ciudad Madero, Tamaulipas, el alcalde municipal Erasmo González gritó: "Viva Josefa María Morelos y Pavón", un evidente error. Cabe señalar que, pese a la preparación, año con año se dan a conocer videos en redes sociales en los que se puede ver a diversos funcionarios cometiendo errores de este tipo.

“Viva Josefa Ortiz de Pinedo”. Comienzan los bloopers del grito. Ocurrió en algún lugar de Guanajuato #VivaMéxico #Grito2025 pic.twitter.com/S1bfsIHvZC — CSC Noticias (@cscnoticias1) September 16, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también mencionó a Josefa Ortiz de Domínguez, pero no fue un error, sino que gritó: Josefa Ortiz Téllez-Girón, el cual sería el nombre de soltera, siendo su nombre completo María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón. En la historia, la heroína siempre había sido conocida por su segundo apellido, que es el de casada, pero durante este grito, el primero de su sexenio, la mandataria decidió darle un giro. Con esto, Sheinbaum Pardo destacó la importancia del papel de la mujer en un evento trascendental para la historia del país.

uD83DuDD34Gobernador de Puebla se equivoca al mencionar a Leona Vicario durante el Grito



Durante el Grito de Independencia en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta pronunció “Leonario Vicario” en lugar de Leona Vicario.



A pesar del error, continuó la ceremonia reconociendo a mujeres,… pic.twitter.com/DHPPfJ4XHm — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui