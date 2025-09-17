'Andy' López Beltrán acusa "montaje" y niega que él y su hermano tramitaran amparos por caso de huachicol

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se dio a conocer que Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, conocidos como 'Andy' y 'Bobby', tramitaron una serie de amparos para evitar ser detenidos, al verse relacionados con presuntos casos de huachicol. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 'Andy', señaló que los hechos se tratan de un "montaje".

'Andy' dio su postura a través de un documento que difundió en redes sociales y acusó que se trata de una "campaña de desprestigio" y señaló que no tienen "nada que ver" en el reciente escándalo de huachicol fiscal, con el cual han sido relacionados. "No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje".

Además, Andrés Manuel López Beltrán solicitó al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, pues dice que no es un solo trámite del que se habla, sino de varios. "Ante la duda, no está de más aclarar que todo este asunto es parte de una campaña de desprestigio que está tratando de relacionarnos a mí y a nuestra familia con una práctica delictiva con la cual no tenemos nada que ver, sí que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento".

Cabe señalar que esta mañana el periodista Claudio Ochoa Huerta dio a conocer en sus redes sociales el hecho de que un juez federal concedió la suspensión a 'Andy' y 'Bobby' contra cualquier intento de captura. Además de los hijos de AMLO, aparece el nombre del contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, conocido como 'El señor de los buques', en los presuntos amparos que se habrían tramitado.

El periodista señaló en su cuenta de X, antes Twitter: "Fuentes me confirman que un juez federal concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura. Una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas. Lo extraño es que no lo firmó y, además de los hijos de AMLO, también incluye los nombres de los presuntos criminales ligados a la red de huachicol, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y 'El señor de los buques'".

Fuente: Tribuna del Yaqui