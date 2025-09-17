Así será el clima en México HOY 17 de septiembre: Prevén TORMENTAS eléctricas y calor

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025, México experimentará condiciones meteorológicas contrastantes que abarcarán desde altas temperaturas hasta lluvias intensas y tormentas acompañadas de descargas eléctricas. El panorama se verá influenciado por diversos sistemas atmosféricos que interactuarán en distintas regiones del país, lo que provocará efectos significativos tanto en zonas urbanas como rurales. ¡Aquí el pronóstico del clima y el tiempo completo!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el territorio nacional presentará cielos nublados con precipitaciones de distinta intensidad. Los remanentes del sistema tropical 'Mario', combinados con una vaguada en altura, ocasionarán fuertes rachas de viento y lluvias en la península de Baja California.

En paralelo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte como Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras que en Sinaloa se esperan precipitaciones de carácter intenso que podrían superar los 150 milímetros (mm) en algunas localidades del sur.

En el occidente del país, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará fortaleciéndose frente a las costas de Colima y Michoacán. Su circulación generará lluvias intensas en estas entidades, además de oleaje elevado y rachas de viento que afectarán también a Jalisco. Esta situación incrementa el riesgo de inundaciones en áreas bajas y deslaves en regiones montañosas.

El sur del país enfrentará un panorama aún más complejo. La vaguada monzónica, ubicada frente al Pacífico Sur, reforzará el potencial de lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca. En Chiapas también se esperan acumulaciones importantes de agua, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. En el sureste y la península de Yucatán, un canal de baja presión y la onda tropical número 33 que ingresará por Quintana Roo propiciarán precipitaciones intensas.

Se vigila una zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada en el océano #Atlántico. Por ahora no representan riesgo para #México ?? pic.twitter.com/QYJDlQva8b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

El centro del país tampoco quedará exento de inestabilidad. Estados como Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Morelos y Puebla tendrán chubascos y lluvias puntuales fuertes durante la tarde y noche, acompañados de cielo nublado y ambiente templado. Aunque las precipitaciones no serán tan intensas como en el sur o sureste, podrían causar encharcamientos y complicaciones viales.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas que oscilarán entre 35 y 40°C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Valores ligeramente más bajos, de entre 30 y 35 grados, se presentarán en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. En contraste, las zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, reflejando la diversidad climática del país en esta temporada.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)