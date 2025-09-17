Hijos de AMLO 'Andy' y 'Bobby' López Beltrán obtienen amparo tras estar ligados a red de huachicol

Ciudad de México.- El periodista Claudio Ochoa Huerta reveló en sus redes sociales que un juez federal concedió una suspensión a Andrés Manuel y Gonzalo 'Bobby' López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra cualquier intento de captura. Además, el expediente compartido por el periodista, identificado con el número 2098/2025, incluye los nombres de presuntos funcionarios vinculados a una red de huachicol fiscal.

Entre ellos figuran el contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, conocido como 'El señor de los buques' o también como Roberto Brown, quien sería el supuesto propietario de la empresa Mefra Fletes. El recurso legal fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas. Llamó la atención que en el documento no se fijó un domicilio formal para notificaciones; en su lugar, se señaló el Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la CDMX, sede de la Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.

Juez concede suspensión de captura a hijos de AMLO

Es importante destacar que, a diferencia de los otros nombres señalados, Andy y Bobby no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. La suspensión se otorga como medida preventiva frente a una posible detención. El caso ha generado gran controversia, no solo por la relevancia política de los beneficiados, sino también porque la solicitud de amparo incluye nombres de personajes vinculados al crimen organizado y al contrabando de combustibles.

El juez determinó la suspensión de plano, lo que implica que, si existiera cualquier intento de captura fuera de procedimiento o sin mandamiento escrito, Andy y Bobby deberían ser liberados de inmediato. La suspensión no solo menciona a los hijos de AMLO, sino también a presuntos integrantes de una red de huachicol fiscal en aduanas, mencionados anteriormente.

Según el documento, los quejosos reclamaron riesgo de privación de la vida, desaparición forzada, incomunicación e ilocalización por parte de autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. El periodista Claudio Ochoa Huerta confirmó que el acuerdo ya fue publicado en las listas del Consejo de la Judicatura Federal, lo que da validez legal al procedimiento.

