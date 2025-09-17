Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez, hijos de AMLO obtienen amparo y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 17 de septiembre la información a nivel nacional ha estado muy movida, debido a diversos acontecimientos que han marcado la agenda del país. Si quieres enterarte de la mejor información de lo que ocurre en territorio mexicano, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 México. En el resumen de hoy encontrarás los detalles sobre la expulsión de Hernán Bermúdez Requena hacia México, tras ser capturado en Paraguay el pasado viernes.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Segundo Simulacro Nacional este 19 de septiembre

La directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, informó que el segundo Simulacro Nacional 2025 se realizará el próximo viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Hernán Bermúdez es extraditado de Paraguay a México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó este miércoles 17 de septiembre el traslado a México del exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena; además, agradeció el apoyo a las autoridades de Paraguay por la colaboración para la captura del 'Comandante H'.

Hijos de AMLO obtienen amparo

Un juez federal concedió una suspensión a 'Andy' Manuel y 'Bobby' López Beltrán, hijos del expresidente AMLO, contra cualquier intento de captura tras ser vinculados a una red de huachicol fiscal; el amparo se otorgó como medida preventiva ante un posible arresto.

Fuente: Tribuna del Yaqui