Pensión Bienestar: Razones por las que podrían retener o suspender tu pago de 6 mil 200 en octubre

Ciudad de México.- ¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores? Si es así, es importante que te enteres de la siguiente información: En este mes de septiembre se está dispersando el 5° pago de la Pensión Bienestar de 2025, el mismo que corresponde a 6 mil 200 pesos, pero ojo, que la Secretaría del Bienestar ha informado los motivos por los que te podrían cancelar el apoyo en octubre.

El programa sigue siendo un pilar económico para más de 12 millones de personas este 2025. Sin embargo, no todos saben que, aun estando inscritos, este beneficio puede suspenderse si se presentan ciertas irregularidades. De acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en caso de incumplir con los requisitos básicos o mantener datos incorrectos por dos bimestres consecutivos, el apoyo puede ser suspendido o incluso cancelado de forma definitiva.

Motivos por los que puedes perder la Pensión Bienestar

Créditos: Internet

Trámite obligatorio para no perder la pensión:

De acuerdo con los lineamientos marcados por la Secretaría del Bienestar, existe un trámite obligatorio que los beneficiarios deben realizar, aunque ojo, esto sólo ocurrirá si es que van o ya cambiaron de domicilio. Aunque es un pago que se recibe bimestralmente, los beneficiarios deben siempre tratar de estar al corriente y tener todos sus documentos en orden, ya que alguna falla al momento de su inscripción, o de realizar un trámite, podría derivar en ello.

Si te registraste hace 1, 2 o 5 años y en los documentos entregados tienes registrado un domicilio, pero recientemente cambiaste de casa y no diste aviso a las autoridades del programa, debes contactarlos enseguida, ya que por ello puedes perder la Pensión Bienestar.

Motivos por los que puedes perder la Pensión Bienestar a partir de octubre:

Baja por error en los datos de identificación : Si se inscribieron con documentos falsos o no correctos, pueden quitar la Pensión Bienestar.

: Si se inscribieron con documentos falsos o no correctos, pueden quitar la Pensión Bienestar. Baja por no cobrar 2 apoyos consecutivos : Si al paso de 4 meses (2 pagos) no se retiró el dinero, se podría cancelar.

: Si al paso de 4 meses (2 pagos) no se retiró el dinero, se podría cancelar. Baja por duplicidad : Si se encuentran registros de una misma persona en dos dependencias distintas o con documentos alterados.

: Si se encuentran registros de una misma persona en dos dependencias distintas o con documentos alterados. Baja por no recoger su tarjeta de Pensión del Bienestar : Mismo caso, si en 2 pagos (4 meses) no hay registro de que la tienes, se cancelará.

: Mismo caso, si en 2 pagos (4 meses) no hay registro de que la tienes, se cancelará. Baja por defunción : Si el beneficiario muere, se cancela el pago; familiares no pueden seguir cobrando.

: Si el beneficiario muere, se cancela el pago; familiares no pueden seguir cobrando. Cambio de domicilio no notificado: Es tu obligación informarle a la Secretaría del Bienestar si cambias de municipio o estado.

??uD83DuDCB3 ¡Atención beneficiarios! El Banco del Bienestar anunció un importante cambio que debes hacer para seguir recibiendo tu pensión uD83DuDE4CuD83DuDCB5.



uD83DuDCCC Aplica para la Pensión Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y el programa para Niños y Niñas, hijos de madres… pic.twitter.com/vPCfLc6hKb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 11, 2025

Además de la Pensión Bienestar, el trámite obligatorio de actualización de domicilio también aplica en estos programas sociales: Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras. Para actualizar tu domicilio y cumplir con el trámite obligatorio, puedes llamar a la Línea Bienestar (800 639 42 64). La mayoría de los escenarios se puede evitar siempre que se haya hecho un correcto registro, actualización de la información o entrega de documentos, para no perder los $6200 pesos de la Pensión Bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui