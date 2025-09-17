Se eleva a 20 la cifra de fallecidos tras explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa

Ciudad de México.- A 7 días del siniestro, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualiza a 20 la cifra de muertos esta mañana, por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Entre las víctimas mortales se encuentran Alicia Matías, de 49 años, conocida por proteger a su nieta; Ana Daniela Barragán, de 19 años; Jorge Isaías, de 50; Eduardo Armas, de 30 años, y Fernando Munguía, de 34 años. Este último era el conductor de la pipa.

Por otra parte, las autoridades de salud precisaron que hay 31 personas que permanecen internadas en diversos hospitales públicos; sólo la menor Jaclyn Azulet ha sido trasladada para recibir atención especializada en Galveston, Texas. La mayoría de las víctimas se encuentran en estado muy grave y grave, mientras que seis de ellas son reportadas como delicadas.

Algunas de las personas fallecidas tras la explosión

Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien se encontraba en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez, murió en el transcurso de las últimas horas. El joven se desempeñaba como repartidor de plataforma y conducía su motocicleta en las inmediaciones del Puente de La Concordia, cuando ocurrió la explosión de la pipa de gas LP.

Este miércoles se cumple una semana de la explosión de la pipa en medio de un número creciente de fallecidos y sin una respuesta clara de la empresa responsable de la pipa. Este martes en la noche se informó sobre la muerte del chofer de la pipa de gas; las autoridades capitalinas atribuyen el accidente al exceso de velocidad con la que era conducido el vehículo.

uD83DuDEA8Sube a 20 la cifra de muertos tras la explosión de una pipa en Iztapalapa.@SSaludCdMx incluye a Eduardo Romero, quien se encontraba en el Hospital Magdalena de las Salinas, y cuya familia pedía plaquetas. pic.twitter.com/bjoyXK88cK — Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2025

Juan Carlos Bonilla Sánchez fue otra de las víctimas que falleció tras la explosión de la pipa en Iztapalapa, y tener múltiples quemaduras en la piel, y falleció. El caso de Juan Bonilla, de Texcoco, se viralizó en redes sociales después de difundirse un video donde se podía ver al hombre con múltiples quemaduras dando una entrevista; sin embargo, al conocer su muerte, muchos usuarios lamentaron lo sucedido.

Muere Juan Carlos Bonilla, el hombre que dio una entrevista momentos después de la explosión en Iztapalapa pic.twitter.com/UntKCXhFii — El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 17, 2025

Este trágico incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas. Expertos sugieren la implementación de protocolos más estrictos y la revisión periódica de las condiciones de las unidades de transporte. Además, se recomienda a la población estar alerta ante posibles fugas de gas, evitando el uso de fuego y ventilando adecuadamente los espacios en caso de detectar olores extraños.

La explosión en el puente de La Concordia es un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas. Las autoridades capitalinas han prometido justicia y apoyo integral a las víctimas, mientras se intensifican los esfuerzos para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui