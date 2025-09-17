Segundo Simulacro Nacional 2025: Así se vivirá en México este viernes 19 de septiembre

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional. Este miércoles 17 de septiembre de 2025, junto con Laura Velázquez, directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), compartieron detalles sobre el Simulacro Nacional 2025 que tendrá lugar este viernes.

De acuerdo con lo expuesto ante medios de comunicación, el Simulacro Nacional se realizará el próximo viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo del Centro del país. Según lo expuesto con la titular de Protección Civil Federal, este ejercicio, de carácter masivo, se ha consolidado como uno de los más relevantes del país en materia de prevención, ya que tiene como objetivo reforzar la cultura de la prevención y fomentar la participación social en todo el territorio nacional.

#Nacional | La coordinadora de Protección Civil mencionó durante la mañanera que el 19 de septiembre sonará el alertamiento en teléfonos celulares de todo el país como parte del Simulacro Nacional uD83DuDCF1uD83DuDD0A?? pic.twitter.com/4XcCYGDBl9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Así será el Simulacro Nacional 2025

La hipótesis central para este año contempla un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que generaría impactos en entidades como Guerrero, Jalisco, Ciudad de México (CDMX), Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En otros estados, los escenarios se diseñaron con base en fenómenos naturales más comunes en sus regiones. Así, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur, la hipótesis girará en torno a un huracán. Por su parte, Durango, Guanajuato y Tamaulipas realizarán ejercicios por incendios urbanos, mientras que en Baja California el simulacro será bajo el supuesto de un tsunami.

Sistema de alertamiento

Uno de los aspectos más importantes de este ejercicio será la activación de la Alerta Sísmica a través del sistema Cell Broadcast. Este mecanismo enviará notificaciones directamente a los teléfonos móviles sin necesidad de contar con saldo, datos o conexión a internet; únicamente se requiere que el dispositivo esté encendido y con señal disponible.

De forma paralela, la alerta se reproducirá en 14 mil 491 altavoces instalados en nueve entidades del país y alcanzará a más de 80 millones de celulares. El sistema opera en estados con mayor exposición sísmica, como CDMX, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y el Edomex.

Conmemoración del 19 de septiembre

Como se sabe, la elección de la fecha no es casual, ya que coincide con un día de profunda memoria para México. Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del terremoto de 1985, considerado uno de los más devastadores en la historia del país. Curiosamente, en esta misma fecha se han reportado más siniestros en México, los cuales cobraron cientos de vidas humanas: en 2017 y 2022. Debido a que aún no hay datos científicos que expliquen por qué ocurren sismos en estas fechas, es clave continuar con los simulacros.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'