Sheinbaum: Continúan investigaciones por huachicol fiscal; reitera confianza en la Semar

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 17 de septiembre de 2025, la primera mandataria mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el más reciente escándalo que envuelve a la Secretaría de Marina (Semar):El Huachicol fiscal, tráfico de combustible que involucró a marinos, empresarios y más funcionarios. La presidenta señaló que no habrá impunidad en este caso.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las investigaciones derivadas de los hallazgos de la Semar, con el objetivo de llegar a fondo en cada caso y fortalecer las instituciones responsables de garantizar la legalidad en el país.

La presidenta @Claudiashein respaldó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, tras su declaración sobre el huachicol fiscal, destacando que el almirante es “valiente” y que el caso ya se encuentra bajo investigación. pic.twitter.com/MVy65vKnLB — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 17, 2025

Asimismo, Sheinbaum recordó que las investigaciones iniciaron a raíz del arribo de un buque a Tampico en marzo de este año, donde las autoridades marítimas detectaron irregularidades relacionadas con combustible ilícito.

La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones; es la [dependencia[ responsable de hacer la investigación, pero derivado de lo que se encuentra es que, inician estas investigaciones y siempre lo he dicho cuando hay, cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las fuerzas que es parte de una ilegalidad fortalece a las instituciones llegar al fondo", dijo la mandataria mexicana.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que es fundamental que el secretario de Marina informe de manera clara sobre las detenciones que se realizaron a partir de las investigaciones iniciadas en marzo. Estas acciones buscan esclarecer la participación de empresas y personas vinculadas al contrabando de combustible, así como evitar que se repitan situaciones similares. La mandataria destacó que las denuncias se levantaron oportunamente, asegurando que no habrá tolerancia ante estas prácticas ilegales.

En cuanto a la participación de empresas, la presidenta indicó que la FGR está analizando cuáles adquirieron combustible ilícito y quiénes más estuvieron involucrados en estas operaciones: "Es muy importante lo que se está haciendo y que no hay impunidad; en el momento en que se conoce un caso, se actúa de manera inmediata".

La presidenta también señaló que se revisan los antecedentes de detenciones realizadas en operaciones anteriores, como WatchON, donde se atendieron múltiples casos relacionados con ductos de combustible, aunque en menor medida que los hallazgos detectados este año.

Por último, la presidenta de México reiteró su respaldo a los titulares de la Marina y la Defensa Nacional (Sedena), Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente, destacando su compromiso con la seguridad y la legalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'