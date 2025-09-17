Sheinbaum explica decisión al nombrar a Josefa Ortiz en el Grito 2025: "Las mujeres no somos de nadie"

Ciudad de México.- El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia al convertirse en la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Durante las arengas, destacó a figuras femeninas como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina, así como a las 'heroínas anónimas' y a las 'mujeres indígenas'. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando gritó: "¡Viva María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón!", omitiendo el apellido de casada 'de Domínguez'.

En la conferencia mañanera del 17 de septiembre, la mandataria explicó que su decisión responde a un acto de reivindicación histórica y feminista. "¿Por qué no 'de Domínguez'? Porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser 'hija de' a 'esposa de'. Yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él. Yo soy yo, él es él", señaló.

Sheinbaum recordó que desde niña cuestionaba esta práctica, cuando veía a su madre firmar con un 'de Sheinbaum'. Por ello, aseguró que era fundamental reivindicar el nombre completo de la Corregidora: Josefa Ortiz Téllez Girón, más allá de su matrimonio con el corregidor Miguel Domínguez.

Sheinbaum también destacó que parte de su responsabilidad como la primera presidenta de México es recuperar la memoria histórica de las mujeres. "Cuando estudié la primaria, la única mujer mencionada en la Independencia era Josefa Ortiz. ¿Qué implicaba para una niña escuchar solo nombres de hombres? Pues que pensabas que solo ellos habían tenido un papel importante en la historia", explicó.

Claudia reivindica a las heroínas en su primer Grito de Independencia

Agregó que visibilizar a las heroínas es clave para que las niñas se reconozcan en la historia y comprendan que las mujeres también desempeñaron papeles fundamentales en el derrocamiento del virreinato. El cambio en la forma de nombrar a Josefa Ortiz y la inclusión de mujeres en la arenga presidencial marcaron un antes y un después en la tradición del Grito de Independencia.

Con el mensaje "Las mujeres no somos de nadie", Sheinbaum busca abrir un debate sobre cómo se narran los hechos históricos y el lugar que ocupan las mujeres en la memoria nacional.

