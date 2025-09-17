Sheinbaum solicita investigación sobre la caída de Hernán Bermúdez, líder de 'La Barredora'

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que es fundamental investigar cómo Hernán Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo', pasó de ser secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco a presunto líder del grupo delictivo 'La Barredora'. Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 17 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisa los mecanismos para acelerar la extradición de Bermúdez, detenido recientemente en Paraguay.

Sheinbaum subrayó que la extradición permitirá que Bermúdez declare en México y se realicen las investigaciones correspondientes: "Es muy importante conocer cómo esta persona se fue descomponiendo, hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024", señaló la mandataria. De acuerdo con Sheinbaum, la captura de 'El Abuelo' fue posible gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la colaboración de autoridades de Paraguay. Ahora, el proceso legal está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hernán Bermúdez 'El Abuelo'

Créditos: Internet

La presidenta también informó que el senador de Morena Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, manifestó estar dispuesto a declarar en caso de que la FGR lo requiera. Sheinbaum dejó claro que no habrá encubrimiento y que las instituciones deben aclarar cómo y en qué momento Bermúdez fue separado de su cargo como secretario de Seguridad. La mandataria insistió en que este caso será un ejemplo del compromiso de su gobierno con la cero impunidad, sin importar el cargo que haya tenido Bermúdez ni sus vínculos políticos:

No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad", aseguró.

También recordó que contra Bermúdez ya existían investigaciones antes de que ella asumiera la presidencia, por lo que pidió que todo el proceso se esclarezca con transparencia.

Sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena habrá cero impunidad y la FGR hace la investigación, explica la presidenta Claudia Sheinbaum. "La idea es que venga aquí y aquí declare". pic.twitter.com/nFTMY34SzF — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 17, 2025

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Sin embargo, investigaciones posteriores lo vincularon con el grupo criminal 'La Barredora', una célula del narcotráfico señalada por actividades como extorsión, homicidios y tráfico de drogas. Su detención en Paraguay y la solicitud de extradición marcan un nuevo capítulo en el combate al crimen organizado y la corrupción en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el caso de Hernán Bermúdez debe servir para entender cómo las instituciones pueden ser infiltradas por el crimen y cómo funcionarios públicos terminan vinculados a la delincuencia organizada.

?? Detienen a Hernán Bermúdez Requena, alías ‘El Abuelo’, líder del grupo criminal ‘La Barredora’ y exsecretario de seguridad en Tabasco; Sheinbaum ordenó operación entre México y Paraguay para llevar a cabo el arresto



uD83DuDCFA La información con @Carloszup en #MILENIODelMedioDía pic.twitter.com/1pATHECYfm — Milenio (@Milenio) September 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui