Continuarán las FUERTES LLUVIAS en México HOY 18 de septiembre: Estados afectados

Ciudad de México.- El clima en México para este jueves 18 de septiembre de 2025 estará marcado por contrastes notables: mientras algunas regiones enfrentarán lluvias de gran intensidad, en otras persistirá un ambiente cálido y con temperaturas que superarán los 35°C. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico meteorológico íntegro.

Pronóstico del clima en México para este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano continuará activo en el noroeste del país, propiciando lluvias muy fuertes en estados como Nayarit, Sinaloa y Durango. En Baja California Sur, Sonora y Chihuahua se esperan precipitaciones de menor intensidad, pero aún relevantes, mientras que Baja California experimentará únicamente intervalos de chubascos aislados.

En el centro del país, los canales de baja presión, sumados al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico, favorecerán un escenario inestable. Para entidades como Oaxaca y Chiapas se prevén lluvias intensas, con acumulados que podrían superar los 150 milimétros (mm), lo que incrementa el riesgo de deslaves en zonas montañosas.

Guerrero y Veracruz registrarán lluvias muy fuertes, mientras que Puebla, Morelos, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), San Luis Potosí y Tamaulipas tendrán lluvias puntuales fuertes. En contraste, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila estarán bajo condiciones de chubascos.

El sureste del país también permanecerá bajo vigilancia, ya que la onda tropical número 33 se desplazará sobre la península de Yucatán, interactuando con una vaguada en altura. Este fenómeno, reforzado por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, ocasionará lluvias intensas en Chiapas y muy fuertes en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Por otra parte, una zona de baja presión frente a las costas de Jalisco incrementará la probabilidad de desarrollo ciclónico y generará lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán y el propio estado de Jalisco. Además, se prevé oleaje elevado de entre dos y tres metros en las costas de estas entidades, lo que podría afectar actividades marítimas y portuarias.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará caluroso en gran parte del país. Los registros más altos, de entre 35 y 40°C, se concentrarán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche. En el resto del territorio nacional, se esperan valores de entre 30 y 35°C, lo que confirma la permanencia de condiciones sofocantes en la mayor parte de México.

Durante la mañana, las temperaturas más bajas se reportarán en zonas altas de Durango, Edomex, Tlaxcala y Puebla, con valores mínimos de entre 0 y °C. Esta combinación de frío matutino y calor vespertino refleja los contrastes característicos de septiembre.

Los especialistas advierten que todas las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones en áreas urbanas y carreteras. Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. ¡Toma precauciones!

