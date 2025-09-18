Estados Unidos no pedirá pena de muerte contra Rafael Caro Quintero; podría recibir cadena perpetua

Ciudad de México.- Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este 18 de septiembre de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en una audiencia presidida por el juez Frederic Block. El proceso se centró en la petición de sus abogados, Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, quienes solicitaron relajar o eliminar las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que mantienen al capo en estricto aislamiento dentro del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

La defensa argumentó que estas condiciones afectan gravemente su salud mental. El Buró Federal de Prisiones evaluará el caso, aunque no se tomaron decisiones definitivas durante la audiencia. El 5 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, instruyó a la fiscalía no solicitar la pena capital contra Caro Quintero. La decisión, comunicada por el fiscal Joseph Nocella Jr. al juez Block, también aplica para otros capos como Ismael 'El Mayo' Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, debido a la oposición del Gobierno de México a la ejecución de sus ciudadanos.

Estados Unidos no pedirá pena de muerte

Créditos: Internet

Aunque no se ha confirmado un acuerdo formal entre ambos países, la medida fue adoptada oficialmente. Caro Quintero enfrenta acusaciones graves por liderar una empresa criminal continua, conspiración para el asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985, conspiración para la distribución internacional de narcóticos (marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas) y uso ilegal de armas de fuego. La fiscalía ha compartido evidencia sensible, incluidas grabaciones de audio del caso Camarena, bajo la Regla 16 del Procedimiento Criminal Federal.

Caro Quintero fue detenido en julio de 2022 en Choix, Sinaloa, por la Marina mexicana, tras permanecer prófugo desde 2013. Fue expulsado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto a otros 28 presuntos criminales, bajo una ley de seguridad nacional mexicana. Durante años, el FBI ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por su captura.

#ALMOMENTO | uD83DuDEA8



Así llegó CARO QUINTERO (clientazo de Norma Piña) a Nueva York



Es uno de los extraditados



La oposición anda FURIOSApic.twitter.com/jMr2HhX9px — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) February 28, 2025

Aunque la pena de muerte ha sido descartada por la fiscalía de Estados Unidos, Caro Quintero podría enfrentar cadena perpetua si es hallado culpable. Su caso podría avanzar hacia un juicio, con la fiscalía preparando pruebas como interceptaciones de comunicaciones y materiales relacionados con el asesinato de Camarena.

#EnLaMañanera | Claudia Sheinbaum desmiente a Pam Bondi, fiscal general de #EU, sobre la entrega de Rafael Caro Quintero; recientemente, la trabajadora pública de ese país declaró que el capo mexicano fue entregado a las autoridades de su país por presiones de Trump pic.twitter.com/5bPVpmJPcX — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México