Explosión de pipa en Iztapalapa: Suben a 21 los muertos tras tragedia en el Puente de La Concordia

Ciudad de México.- Como te hemos informado aquí en TRIBUNA, la tragedia ocurrida en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya son 21 personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas registrada el pasado 10 de septiembre. En su más reciente informe, la dependencia detalló que 27 personas continúan hospitalizadas en distintos centros de la Ciudad y del Estado de México, mientras que 36 pacientes han sido dados de alta después de recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este miércoles que investiga los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y daños a la propiedad tras la explosión de una pipa de gas. La fiscal Bertha María Alcalde explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla diversas salidas jurídicas, entre ellas acuerdos reparatorios, siempre que exista la voluntad de las víctimas.

Señaló además que la empresa propietaria de la pipa manifestó disposición para colaborar y aportar recursos económicos destinados a cubrir los daños; sin embargo, las familias afectadas aseguraron que aún no han sido contactadas. Para garantizar justicia, la funcionaria subrayó que se buscará que las víctimas cuenten con acompañamiento jurídico que les permita entablar conversaciones y alcanzar acuerdos con la empresa.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó la creación de un Comité de Solidaridad, integrado por la ONU, la UNAM, la Cruz Roja y representantes del sector empresarial, con el objetivo de canalizar donaciones ciudadanas en apoyo a los afectados. El especialista en cicatrización de la Facultad de Química de la UNAM, Gerardo Leyva, explicó a EL PAÍS que algunas víctimas fallecen incluso días después del accidente debido a la gravedad de las lesiones.

"Hay quemaduras que no solo dañan la piel, sino también músculos, huesos y tendones. En esos casos, el paciente puede parecer estable al principio, pero morir días después por las complicaciones internas", indicó. El experto detalló que la piel regula la temperatura, mantiene la humedad y protege contra infecciones, por lo que al perder esta barrera el cuerpo queda indefenso y vulnerable.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que las víctimas hospitalizadas reciben atención médica en distintos hospitales, tanto de la capital como del Estado de México, en especial en unidades especializadas en quemaduras y traumatología.

Balance actualizado de víctimas:

21 fallecidos confirmados hasta el momento.

27 personas hospitalizadas en estado delicado a grave.

36 pacientes dados de alta tras su recuperación.

La tragedia en Iztapalapa se perfila como uno de los accidentes más mortales registrados en la Ciudad de México en los últimos años, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en el transporte de gas LP.

