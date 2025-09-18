Hernán Bermúdez llega a México, Caro Quintero libra la pena de muerte y más en este Tribuna Top 3

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información a nivel nacional ha estado sumamente movida este jueves 18 de septiembre. Y si tú quieres mantenerte al tanto de la agenda noticiosa, quédate a ver y leer esta nueva edición del Tribuna Top 3 México. En el resumen de hoy podrás encontrar detalles sobre el regreso de Hernán Bermúdez a México, Caro Quintero libra la pena de muerte y más noticias.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

EU no pedirá pena de muerte contra Caro Quintero

La fiscal general de EU, Pam Bondi, instruyó a la Fiscalía estadounidense no solicitar la pena capital contra el narco mexicano, Rafael Caro Quintero; el fundador del Cártel de Guadalajara compareció este 18 de septiembre ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, luego de su extradición en febrero de 2025.

Sheinbaum defiende a hijos de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hijos de AMLO negaron la presunta solicitud de amparos ante las investigaciones por la red de huachicol; la mandataria afirmó que los señalamientos forman parte de una "campaña de calumnias y de una campaña política".

Hernán Bermúdez llega a México

Tras ser expulsado de Paraguay, este jueves 18 de septiembre el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, regresó a tierras mexicanas. El 'Comandante H' será trasladado por tierra al penal de máxima seguridad por El Altiplano, en el Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui