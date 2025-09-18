'Los Mayos' y diputada de Morena son sancionados en EU por vínculos con narcotráfico

Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este martes nuevas sanciones contra 'Los Mayos', una facción del Cártel de Sinaloa, así como contra cinco personas y 15 empresas vinculadas a la organización criminal. Entre los señalados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, acusada de facilitar actividades de narcotráfico y corrupción política.

La designación ocurre en el marco de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien afirmó que el Cártel de Sinaloa "es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales". "La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios policiales, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas", declaró Hurley.

La narcodiputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, dio a la facción de “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa hasta cargos en la alcaldía de Playas de Rosarito.



"Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del Gobierno… pic.twitter.com/M3U6awTbQZ — Irving (@IrvingPineda) September 18, 2025

A diferencia de otras acciones en las que la OFAC reconoce la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en esta ocasión sólo se destacó la cooperación con la División de Campo de San Diego de la DEA, la Oficina de Campo de San Diego del FBI y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.

El informe del Tesoro señala a:

Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, socios de Jesús González Lomelí, empresario de Rosarito identificado como alto operador financiero del Cártel de Sinaloa.

Candelario Arcega Aguirre, descrito como "agente político afiliado al cártel" encargado de influir en el gobierno municipal de Rosarito con apoyo de Brown Figueredo.

Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder del brazo armado de Los Mayos y rival de Los Chapitos en la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Las sanciones alcanzan además a 15 empresas, en su mayoría bares, restaurantes y clubes en Playas de Rosarito, entre ellos 'Bombay Beach Club', 'Coco Beach Club' y 'Mariscos El Caimán', usados presuntamente para lavar millones de dólares derivados del tráfico de drogas.

uD83DuDD3BLa OFAC del Tesoro de EEUU uD83CuDDFAuD83CuDDF8 sancionó por vinculación con “La Mayiza” a 7 individuos y 15 empresas entre las que se incluye la ex alcalde de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal por MORENA. La UIF procedió a bloquear administrativamente a los… pic.twitter.com/wvw2o6Kuny — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) September 18, 2025

De acuerdo con la OFAC, Rosarito se ha convertido en un corredor estratégico para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. El municipio estaría bajo control de los hermanos Alfonso y René Arzate García, aliados de 'Los Mayos', quienes habrían operado con apoyo de funcionarios locales.

Durante la administración de Brown Figueredo como alcaldesa, González y Arcega fungieron como intermediarios entre la política y los Arzate, organizando pagos de extorsión y asegurando protección institucional a las actividades del cártel mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Los cinco señalados fueron designados bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que castigan a individuos y entidades vinculadas con el narcotráfico internacional y con el financiamiento al terrorismo. Con esta acción, sus bienes y activos en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui