Sheinbaum DEFIENDE a hijos de AMLO tras polémica de amparos: "Es una campaña de calumnias"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 18 de septiembre, la mandataria habló sobre la más reciente polémica que atraviesa a los hijos del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la presunta promoción de amparos ante el caso del huachicoleo fiscal.

La jefa del ejecutivo Federal mexicano fue clara al señalaron que los hijos de AMLO, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, ya emitieron un comunicado en el que negaron esta presunta promoción de amparos ante las investigaciones por el tráfico ilegal de combustible, caso que involucró a funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y empresarios.

Ellos [los hijos de AMLO] dicen que no fueron ellos [los que promovieron el amparo]. Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es 'hay quien dice'. Ya desmintieron que ellos presentaron los amparos", dijo la mandataria.

Igualmente, la presidenta recordó que el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, quien presuntamente habría tramitado los amparos para hijos de AMLO, ya negó tal información e incluso se mostró preocupado por el uso indebido de su identidad en trámites judiciales. Sheinbaum Pardo apuntó que esta estrategia forma parte de una "campaña de calumnias" y de una "campaña política".

Del mismo modo, la mandataria hizo un llamado para que este caso se investigue, pues debe saberse quién y con qué motivo promovió estos documentos: "Bueno ya hay un abogado que dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias así de sencillo, cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué".

Cómo es posible que los hijos del presidente López Obrador, alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país, ¿con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política", apuntó la presidenta.

Sheinbaum dijo que este día todos los "comentócratas" estarán hablando del tema y de la misma forma, ya que alguien "se los dicta". La presidenta reiteró que los hijos de AMLO y el abogado ya negaron la promoción de estos amparos, y que lo único que quieren es desprestigiar. La mandataria mexicana apuntó que es necesario que los mexicanos estén enterados y cuestionen esta clase de acciones.

Insistió en que se debe saber quiénes promovieron estos amparos, los cuales buscar dañar al expresidente AMLO y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'