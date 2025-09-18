Solo 1 de cada 10 delitos llega al Ministerio Público: Inegi resalta baja alarmante en denuncias

Ciudad de México.- En México, la denuncia de delitos continúa en descenso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 apenas se denunció el 9.6 por ciento del total de los delitos ocurridos en el país, cifra inferior al 10.4 por ciento registrado en 2023 y al 10.6 por ciento de 2018.

De los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024, solo el 9.6 por ciento fue denunciado. Y de ese porcentaje, el Ministerio Público o las fiscalías estatales iniciaron carpetas de investigación en el 70.5 por ciento de los casos. En otras palabras, el 93.2 por ciento de los delitos en el país no se investigó.

El #INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Te compartimos algunos resultados uD83DuDCCA:



En 2024, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito; esta cifra equivale a 24,135 víctimas por cada 100… pic.twitter.com/AGtnwvQfPF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 18, 2025

Razones de la omisión

Las causas principales para no denunciar son la pérdida de tiempo (34.6 por ciento) y la desconfianza en la autoridad (14 por ciento). La dificultad para probar delitos como fraudes, extorsiones o amenazas también influye negativamente en la disposición de las víctimas para acudir ante las autoridades.

Durante 2024, se estimaron 94 mil 679 secuestros de personas integrantes del hogar, con 92 mil 888 víctimas. Estas cifras reflejan tres años consecutivos de incremento en este delito.

Desconfianza y miedo frenan las denuncias en México

El Inegi reportó que en 2024, 11.4 millones de hogares fueron afectados por algún delito, lo que representa una prevalencia delictiva del 29 por ciento. El impacto financiero total del delito en el país se estimó en 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1.07 por ciento del PIB nacional.

En promedio, cada persona afectada perdió 6 mil 226 pesos, y las medidas preventivas adoptadas por los hogares, como el cambio de cerraduras (22.8 por ciento) y ventanas o puertas (18.8 por ciento), representaron el 34 por ciento del costo total.

Desconfianza

La desconfianza ciudadana también se refleja en la percepción sobre la corrupción. En 2024, los jueces fueron identificados como la segunda autoridad más corrupta, solo detrás de los policías de tránsito. El 75.1 por ciento de la población mayor de 18 años considera corruptos a los policías de tránsito y el 69 por ciento a los jueces.

Baja el índice de las denuncia de delitos en México

Para 2025, se observó un aumento en la percepción de corrupción entre autoridades de seguridad pública, salvo en la Marina y el Ejército, cuya imagen se mantuvo estable.

La confianza ciudadana mejoró únicamente en la Marina (91 por ciento), mientras que se redujo en otras siete instituciones, incluyendo cuerpos policiales y fiscalías.

Fuente: Tribuna del Yaqui