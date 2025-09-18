VIDEO: La diputada morenista Araceli Brown desmiente tener vínculos con el crimen organizado

Ciudad de México.- Tras ser mencionada en un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vincula a presuntas empresas de Rosarito con actividades del Cártel de Sinaloa, la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal, Hilda Araceli Brown Figueredo, negó categóricamente cualquier relación con grupos criminales o con negocios señalados.

En su publicación, la diputada aseguró que los señalamientos son falsos y que son una reacción a su respaldo a favor del movimiento (de la cuarta transformación). "Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo (sic) hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme", se lee en el texto.

Respecto a su próximo informe legislativo, adelantó que no realizará un acto masivo y seguirá el ejemplo de la presidenta de la República: "Voy a ir a las comunidades, como lo he hecho siempre, para informar de manera directa el trabajo que hemos realizado en la Cámara de Diputados". Sobre los detalles de dicho informe, aclaró que por normatividad aún no puede revelar avances, aunque señaló que tiene hasta finales de mes para entregar su reporte oficial al Congreso.

Actualmente, la diputada se encuentra en la Ciudad de México y reiteró su agradecimiento a quienes la han respaldado ante los señalamientos. "Soy una mujer de lucha y de trabajo; nada de lo que dicen tiene sustento", concluyó. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila negó tener más información del tema, salvo por lo publicado por el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de responder que no ha tenido ningún tipo de comunicación con la exalcaldesa con quien, durante su administración, compartió el espacio en eventos de esparcimiento.

