VIDEO: Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Este jueves 18 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está recibiendo en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para sostener una reunión en la que se abordarán temas clave que competen a ambas naciones, esto con la finalidad de crear oportunidades que signifiquen un beneficio para México y Canadá.

Mark Carney estará en México durante este 18 y mañana 19 de septiembre para sostener diversos encuentros que sumen a las negociaciones comerciales con el fin de crear nuevas oportunidades de empleo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la encargada de recibir al primer ministro y a su comitiva; mediante un comunicado compartieron que sostendría una reunión con la presidenta de México y posteriormente un encuentro con empresarios de ambos países.

"Con más de 81 años de fructíferas relaciones diplomáticas, México y Canadá son países socios y amigos que trabajan para el beneficio de sus pueblos y de la región de América del Norte". Cabe señalar que este encuentro se da en medio de una guerra arancelaria encabezada por el presidente Donald Trump contra sus socios comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Bienvenida oficial al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Palacio Nacional https://t.co/vO7uyScnWZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 18, 2025

Ante esto, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que hay consenso entre los tres países miembros del tratado para su renovación; además, aseguró que la visita del ministro tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral, no solo en el tema comercial. "Obviamente, Canadá y México estamos de acuerdo en fortalecer el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá y garantizarlo; eso es lo primero. Ahora, ¿a qué viene el primer ministro Mark Carney? Viene a fortalecer la relación México-Canadá, que, además del propio tratado que tenemos, es fortalecer el comercio e inversiones económicas en ciertos sectores, pero también otros temas", afirmó la presidenta.

Por su parte, Mark Carney ha asegurado que el encuentro busca profundizar la relación bilateral y ampliarla a temas específicos como seguridad, energía, inversión y comercio. Cabe señalar que Sheinbaum y Carney ya habían hablado cuando la presidenta acudió a la Cumbre del G7.

En Palacio Nacional, la presidenta de México, @Claudiashein, recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney.



El encuentro fortalece la relación bilateral e impulsa nuevas inversiones; abordarán temas relacionados con educación, salud, comercio y energías renovables. pic.twitter.com/lZQksPPjmx — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui