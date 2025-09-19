19 de septiembre: Sheinbaum rinde homenaje a víctimas de los terremotos de 1985 y 2017

Ciudad de México.- Hoy es un día importante y doloroso para los habitantes de la Ciudad de México, pues se recuerdan los terremotos que se vivieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017, siniestros de dejaron en conjunto miles de muertos. En este sentido, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia solemne de izamiento de la bandera monumental a media asta en el Zócalo, en memoria de las víctimas que dejaron los sismos.

El acto tuvo lugar alrededor de las 7:15 horas, tiempo local, de este viernes 19 de septiembre de 2025, cuando la mandataria salió de Palacio Nacional para trasladarse al asta ubicada en la Plaza de la Constitución. La ceremonia se realizó como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha, que en México representa un recordatorio de los daños materiales y pérdidas humanas provocadas por ambos terremotos.

El Gobierno Federal recuerda a las víctimas de los sismos. Foto: Twitter

Durante la ceremonia, la presidenta estuvo acompañada por autoridades del Gabinete federal y representantes de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encontraban el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

También participaron el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Tras concluir la ceremonia, la presidenta Sheinbaum señaló que el evento representa un ejercicio de memoria y respeto hacia las personas que perdieron la vida en ambas tragedias, al tiempo que reconoció el dolor de quienes aún enfrentan la ausencia de familiares.

Se hace este evento de recuerdo, de rememoranza, a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos: 1985 y 2017, y más tarde vie el Simulacro. Nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que pierdoern un familiar en los sismos de 1985 y 2017", detalló la mandataria desde Palacio Nacional.

Además del homenaje, Sheinbaum recordó que esta jornada también contempla el Simulacro Nacional 2025, ejercicio de prevención que se organiza cada año con el objetivo de fortalecer la cultura de la protección civil y preparar a la ciudadanía ante emergencias sísmicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'