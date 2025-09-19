Alerta Sísmica suena en celulares, recuerdan a víctimas de terremotos y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre en todo territorio nacional, TRIBUNA te presenta la mejor opción a través del resumen informativo Tribuna Top 3 México. En la edición de este viernes 19 de septiembre podrás conocer qué acontecimientos están marcando la agenda nacional, por ejemplo, la activación de la Alerta Sísmica en celulares de casi todo el país, por el simulacro realizado tras los sismos de 1985 y 2017.

Así empieza el Tribuna Top 3 México

Hernán Bermúdez ingresa al penal de Altiplano

El presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, fue ingresado la noche del jueves 18 de septiembre al penal de El Altiplano, en el Estado de México, luego de su detención y luego expulsión de Paraguay.

Sheinbaum rinde homenaje a víctimas de los terremotos de 1985 y 2017

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia solemne de izamiento de la bandera monumental a media asta en el Zócal capitalino, en memoria de las víctimas que dejaron los sismos de 1985 y 2017.

Alerta Sísmica suena en celulares a nivel nacional

El Gobierno de México llevó a cabo el Simulacro Nacional 2025, en la que usuarios recibieron una alerta desde su dispositivo móvil, el cual busca familiarizar a la población con el nuevo sistema que puede ser utilizado en sismos, huracanes o incendios masivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui