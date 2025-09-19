Explosión de pipa en Iztapalapa cobra otra vida: Muere Abril Díaz Castañeda y suma a 25 fallecidos

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó el fallecimiento de Abril Díaz Castañeda, de 34 años, quien se encontraba en estado crítico tras la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Con esta muerte, el número de víctimas mortales ascendió a 25 personas, a poco más de una semana del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con el último reporte de la Sedesa, emitido la noche del 18 de septiembre, aún permanecen 21 personas hospitalizadas, mientras que 38 ya fueron dadas de alta. Abril Díaz Castañeda sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo mientras transitaba junto a su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, en las inmediaciones del puente de La Concordia. Tras el estallido, testigos señalaron que la joven buscó desesperadamente apagar el fuego en su cuerpo con agua, antes de ser trasladada a un hospital.

Fue ingresada al Hospital de Traumatología 'Victoriano de la Fuente Narváez', en Magdalena de las Salinas, donde permaneció bajo monitoreo constante, intubada y conectada a asistencia respiratoria. Su hermana, Nitzia Díaz, relató a medios de comunicación que Abril presentó una grave infección en la sangre, daños renales severos y necesitó múltiples transfusiones de plasma, siendo catalogada como el caso más crítico de toda la emergencia.

Abril Díaz Castañeda era madre soltera de cuatro niños, de 14, 12, 9 y 6 años, a quienes sostenía económicamente. Familiares han señalado que preparan acciones legales contra la empresa propietaria de la pipa, pues además de la tragedia, la pérdida deja a sus hijos sin sustento económico. "En caso de sobrevivir, mi hermana no podría regresar a trabajar y se quedará sin ingresos para sus hijos", había declarado días antes su hermana.

La tragedia también alcanzó a su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, quien permanecía hospitalizado en estado crítico y cuya muerte también fue confirmada por autoridades. La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, informó que la empresa responsable ya compareció y cuenta con pólizas de seguro vigentes para cubrir la reparación del daño.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México anunció medidas de apoyo a las víctimas:

50 mil pesos para familiares de personas fallecidas.

20 mil pesos para quienes permanecen hospitalizados.

Refuerzo en los controles de seguridad y regulación del transporte de sustancias peligrosas en la capital.

La muerte de Abril Díaz Castañeda, junto con la de su pareja, suma ya a 25 personas, y mantiene enlutada a la comunidad de Iztapalapa. Mientras las autoridades trabajan en esclarecer responsabilidades y reforzar la seguridad, familiares de las víctimas exigen justicia y una reparación integral del daño.

