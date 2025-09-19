Explosión de pipa en Iztapalapa: Este es el estado de salud de Jazlyn, nieta de Alicia Matías

Ciudad de México.- La sociedad mexicana está muy al tanto del estado de salud de la pequeña de 2 años, Jazlyn Azuleth, nieta de Alicia Matías, quien la protegió con su cuerpo durante la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa; ante eso se ha dado a conocer que la pequeña ya fue extubada y sigue su recuperación en el hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos. Aquí te contamos más detalles de su estado de salud.

Lo anterior fue posible gracias a que la fundación Michou y Mau se encargó del traslado de la menor desde el Hospital General Siglo XXI hasta Texas. Aunque ya no requiere ayuda para respirar, aunque se encuentra delicada. Cabe señalar que, aunque fue protegida en mayor parte por el cuerpo de su abuela, Jazlyn Azuleth sí resultó con quemaduras en sus extremidades.

Virginia Sendel, la fundación Michou Y Mau, con acciones y no palabras.



La pequeña Jazlyn Azuleth, quien fue protegida por su abuelita ya va rumbo o ya está en Shriners Children's, Galveston, Texas.



Gracias Virginia Sendel, gracias @AztecaNoticias, gracias a quien ayudó a que… pic.twitter.com/oz6XlfDckw — Neoliberalover (@neoliberalover) September 17, 2025

¿Cuál es su estado de salud?

La información que comparte la fundación Michou y Mau señala que Jazlyn Azuleth se encuentra en estado crítico pero estable, tiene quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo y el pronóstico de recuperación de momento es reservado. La bebé de dos años es acompañada por su mamá, quien se encuentra al pendiente de los avances.

Por otra parte, las autoridades de la Ciudad de México han confirmado que 25 personas han fallecido a causa de la explosión de una pipa de gas LP. Este viernes 19 de septiembre se informó del fallecimiento de Jovani Martínez Llano, de 17 años; María Salud Juanurrita, de 35 años, y Jaime Javier Becerra. De momento, 21 personas continúan internadas en hospitales de la Ciudad de México y 38 han sido dadas de alta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el accidente habría ocurrido debido a que la pipa circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control al tomar una curva y se estrellara contra un muro de contención, pero de momento las investigaciones continúan.

Azulet, nieta de la “abuelita heroína” de #Iztapalapa, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable, informó la fundación Michou y Mau.



Azulet Jazlyn sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo durante la #exolosión de la pipa en el puente de La Concordia. Está… pic.twitter.com/kStqMYwhH3 — Nacho Lozano (@nacholozano) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui