(FOTOS) Alerta Sísmica: Así participaron miles de mexicanos en el Simulacro Nacional 2025

Ciudad de México.- Cada 19 de septiembre se realiza un ejercicio de prevención que ya forma parte de la memoria colectiva de México. En punto de las 12:00 horas, tiempo del centro, la Alerta Sísmica volvió a escucharse en distintas entidades del país, principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Este sonido, que evoca recuerdos de los sismos de 1985 y 2017, marcó el inicio del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Este viernes, al mediodía, el protocolo se activó en todo el territorio nacional. En la capital y estados vecinos, la alarma se reprodujo por altavoces y sistemas de alerta locales, mientras que a nivel federal, se emitió de manera inédita un aviso masivo en alrededor de 80 millones de teléfonos celulares mediante la plataforma de mensajería de emergencia.

Así fue el Segundo Simulacro Nacional 2025

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el simulacro de este año se diseñó con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bajo este escenario, ciudadanos, instituciones y organismos de distintos sectores participaron recordando y aplicando los protocolos de seguridad previamente establecidos.

Además de la hipótesis de sismo, se realizaron otros ejercicios de emergencia que abarcaron escenarios de distinta naturaleza. En Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur se desarrollaron simulacros preventivos ante huracanes; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas se ensayaron protocolos frente a incendios urbanos; y en Baja California se implementó un ejercicio ante un posible tsunami. Con ello, la cobertura se amplió para atender distintos riesgos naturales a los que está expuesto el país.

El Gobierno Federal, en la previa, subrayó que este tipo de acciones no solo recuerdan las tragedias pasadas, sino que refuerzan la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta de las instituciones y la sociedad. El propósito es que la ciudadanía se familiarice con los procedimientos de evacuación, reconozca zonas seguras y actúe con rapidez en caso de emergencia.

¿Por qué hay simulacros cada 19S?

El contexto histórico hace que cada 19 de septiembre tenga un peso especial para México. El terremoto de 1985, de magnitud 8.1, con epicentro en la costa de Michoacán, dejó una cifra oficial de tres mil 192 fallecidos, aunque estimaciones independientes elevan el número real a más de 20 mil debido a inconsistencias en los registros oficiales. Aquel evento marcó un antes y un después en la organización ciudadana y la política de gestión de riesgos en el país.

Tres décadas después, en 2017, otro sismo sorprendió al país en la misma fecha, apenas horas después de que se realizara el simulacro nacional. Con epicentro en Puebla y Morelos, el movimiento telúrico alcanzó magnitud 7.1 y provocó 370 muertes, además de más de siete mil heridos. CDMX concentró la mayor parte de las víctimas, con 228 fallecimientos, y miles de edificios dañados.

Debido a que aún no hay explicación científica sobre por qué el centro de México se ha visto sacudido por temblores, en esta fecha, en tres ocasiones (la última, en 2022), las autoridades hacen un llamado a la población para seguir estos ejercicios y tomar precauciones.

