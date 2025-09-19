Lanzan documental del PRI 'Crónica del fin' con Salinas de Gortari, Peña Nieto y Gordillo

Ciudad de México.- La plataforma de streaming 'Vix' anunció el lanzamiento de una serie documental sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), titulada 'PRI: Crónica del Fin'. La producción constará de cinco episodios, incluirá testimonios exclusivos y mostrará archivo inédito sobre medio siglo de historia política en México. La periodista mexicana Denise Maerker fue la encargada de escribir y dirigir este proyecto, el cual busca dar voz a protagonistas y críticos del partido que marcó gran parte del rumbo político del país.

En el avance compartido en redes sociales se observan declaraciones de expresidentes, exmilitantes y políticos mexicanos. Entre ellos destacan:

Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Vicente Fox Quezada, expresidente.

Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía.

Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE.

Manlio Fabio Beltrones, exdirigente priista.

Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana.

La serie documental de Vix dirigida por Denise Maerker

Créditos: Instagram

Además, el documental contará con la participación del actual presidente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas. El tráiler finaliza con la frase: 'Escrito y dirigido por Denise Maerker. Próximamente'. La periodista también compartió el avance en su cuenta de X, donde escribió: "Próximamente en Vix: 'PRI: Crónica del Fin'. Serie documental de 5 episodios, medio siglo de la historia política del PRI (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos". Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, Vix confirmó que el documental estará disponible muy pronto en su plataforma.

La serie es el resultado de 35 meses de producción, que implicaron la revisión de más de 3 mil 956 horas de archivo histórico inédito y la digitalización de mil 694 horas de video. Además, se compone también de 130 horas de entrevistas exclusivas a figuras como Carlos Salinas de Gortari, Porfirio Muñoz Ledo, Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Cárdenas, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox.

Fuente: Tribuna del Yaqui