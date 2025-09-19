Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 19 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 19 de septiembre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Especial No. 304, que hace alusión al 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Aquí te presentamos los resultados y lo que debes saber del torneo.
El boletín de la Lotería Nacional menciona respecto a este Sorteo Especial: "Para Lotería Nacional, el 2025, declarado por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el Año de la Mujer Indígena, constituye una oportunidad histórica para fortalecer su misión social y cultural. Esta conmemoración busca visibilizar y honrar el papel trascendental que las mujeres indígenas han tenido en la construcción de nuestra nación, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y en la preservación de la riqueza cultural que caracteriza a México".
¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?
PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
Premio por serie: 13.5 millones de pesos
Si juegas recurrentemente la Lotería Nacional, debes saber que el próximo domingo 21 de septiembre es día de Sorteo Zódiaco. Aquí los resultados del Sorteo Especial.
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 304
Premio Mayor 27 millones de pesos:
55000
Segundo premio 3,000,000 pesos:
40991
Tercer premio 400,000 pesos:
13336
Cuarto premio 400,000 pesos:
13662
Quinto premio 400,000 pesos:
29918
Sexto premio 400,000 pesos:
40394
Séptimo premio 200,000 pesos:
06005
Octavo premio 200,000:
17514
Noveno premio 200,000 pesos:
12196
Décimo premio 200,000 pesos:
47171
Decimoprimer premio 127,000 pesos:
31641
Decimosegundo premio 127,000 pesos:
24640
Decimotercer premio 127,000 pesos:
43825
Decimocuarto premio 127,000 pesos:
36408
Decimoquinto premio 127,000 pesos:
33207
Decimosexto premio 127,000 pesos:
52832
Decimoséptimo premio 127,000 pesos:
01344
Decimoctavo premio 127,000 pesos:
50914
Decimonoveno premio 127,000 pesos:
50921
Vigésimo premio 127,000 pesos:
38506