Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 19 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 19 de septiembre de 2025. Hoy se celebra el Sorteo Especial No. 304, que hace alusión al 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Aquí te presentamos los resultados y lo que debes saber del torneo.

El boletín de la Lotería Nacional menciona respecto a este Sorteo Especial: "Para Lotería Nacional, el 2025, declarado por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el Año de la Mujer Indígena, constituye una oportunidad histórica para fortalecer su misión social y cultural. Esta conmemoración busca visibilizar y honrar el papel trascendental que las mujeres indígenas han tenido en la construcción de nuestra nación, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y en la preservación de la riqueza cultural que caracteriza a México".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?

PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 13.5 millones de pesos

Si juegas recurrentemente la Lotería Nacional, debes saber que el próximo domingo 21 de septiembre es día de Sorteo Zódiaco. Aquí los resultados del Sorteo Especial.

GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 304

Premio Mayor 27 millones de pesos:

55000

Segundo premio 3,000,000 pesos:

40991

Tercer premio 400,000 pesos:

13336

Cuarto premio 400,000 pesos:

13662

Quinto premio 400,000 pesos:

29918

Sexto premio 400,000 pesos:

40394

Séptimo premio 200,000 pesos:

06005

Octavo premio 200,000:

17514

Noveno premio 200,000 pesos:

12196

Décimo premio 200,000 pesos:

47171

Decimoprimer premio 127,000 pesos:

31641

Decimosegundo premio 127,000 pesos:

24640

Decimotercer premio 127,000 pesos:

43825

Decimocuarto premio 127,000 pesos:

36408

Decimoquinto premio 127,000 pesos:

33207

Decimosexto premio 127,000 pesos:

52832

Decimoséptimo premio 127,000 pesos:

01344

Decimoctavo premio 127,000 pesos:

50914

Decimonoveno premio 127,000 pesos:

50921

Vigésimo premio 127,000 pesos:

38506

Fuente: Tribuna del Yaqui