Muere Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma mexicana, a sus 77 años

Ciudad de México.- La reconocida astrónoma mexicana Julieta Fierro ha fallecido este viernes 19 de septiembre a los 77 años. La Universidad Nacional Autónoma de México, a la que estaba vinculada como investigadora y divulgadora científica, ha informado de su muerte. Fue conocida como 'rockstar' de la divulgación científica gracias a su participación en programas de radio y televisión, así como en pláticas en escuelas y diversos escenarios.

Julieta era un ícono académico. A lo largo de su vida, llegó a publicar 41 libros en los que lleva a sus lectores por apasionantes viajes a través de los universos, las galaxias y las nebulosas para hablar de vida extraterrestre, las curiosidades del sonido o la luz y hasta de la posibilidad futura de ver asentamientos humanos en Marte. Era su lucha incansable por popularizar el conocimiento y llevar la astronomía a todo el mundo, desde adultos curiosos a los niños a través de cuentos infantiles.

Julieta Fierro Gossman, destacada científica mexicana

Fierro Gossman fue una de las voces más reconocidas de la ciencia en México. Destacó por sus trabajos en física y astrofísica, en particular en la materia interestelar, y por su vasta labor como divulgadora: Libros, conferencias, programas educativos, exposiciones científicas. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se tituló en 1974, y posteriormente realizó una maestría en astrofísica en la misma institución.

A través de su cuenta oficial de X, la UNAM lamentó el fallecimiento de la investigadora, destacando su legado, mismo que dijo, trasciende las fronteras y el tiempo, y describió a la astrónoma como alguien que "con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones".

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia

Su trayectoria la llevó a acumular cuatro doctorados honoris causa y una silla en la Academia Mexicana de la Lengua. Ha sido presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional y han bautizado con su nombre escuelas, planetarios, laboratorios, bibliotecas y sociedades científicas. Los últimos años los dedicó a ser investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias.

Entre sus obras destacan: ¿Cómo acercarse a la astronomía?, El Universo y las estrellas, La familia del Sol, Las nebulosas planetarias, La evolución química del Universo, La astronomía de México, La búsqueda de vida extraterrestre y Einstein, un científico de nuestro tiempo, entre otros textos. Su partida deja un profundo vacío en la comunidad científica y educativa del país. El legado de su pasión por acercar la ciencia al público y de su firme compromiso con la enseñanza será recordado.

uD83DuDCE3#VocesADN #RRC



?Murió Julieta Fierro, científica, docente, divulgadora científica. En adn Noticias la recordamos con mucho respeto, cariño y admiración debido a sus grandes aportaciones en la ciencia de nuestro país uD83EuDDE0



uD83CuDF99?: @RominaRamosC pic.twitter.com/EDNTULiic6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 19, 2025

