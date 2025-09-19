Tormentas eléctricas y calor sofocante: Así estará el clima en México este viernes

Ciudad de México.- El clima en México para este viernes 19 de septiembre de 2025 estará marcado por contrastes intensos que abarcan desde lluvias torrenciales en algunas regiones del sur hasta calor extremo en el norte del país. La combinación de fenómenos atmosféricos como ondas tropicales, bajas presiones y el monzón mexicano dará lugar a un escenario donde la prevención será clave para evitar riesgos por deslaves, inundaciones y rachas de viento que podrían causar afectaciones. ¡Aquí más información!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el sur del país se esperan las condiciones más críticas. Una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca, en interacción con la onda tropical número 33 y con una vaguada en altura en el sureste del Golfo de México, propiciará lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Mira nuestro #VideoPronóstico donde te informamos las condiciones del tiempo para hoy en #México. Toma tus precauciones. ¡Muy buenos días! pic.twitter.com/6ofcsUJ5SA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 19, 2025

Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, desbordamientos de ríos y afectaciones en comunidades serranas. En estados vecinos como Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se anticipan lluvias fuertes a muy fuertes que podrían complicar las actividades vespertinas.

En el centro del país, la combinación del ingreso de humedad desde el Golfo y el Pacífico, junto con canales de baja presión, ocasionará chubascos y tormentas eléctricas. Las lluvias más significativas se concentrarán en Puebla, Jalisco y Michoacán, donde se esperan acumulados muy fuertes. Además, se prevén lluvias fuertes en entidades como el Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y San Luis Potosí.

Estos fenómenos podrían provocar retrasos en la movilidad urbana y en carreteras, además de posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica y caída de granizo en zonas específicas.

El panorama en el norte del país no será más ligero. El monzón mexicano, reforzado por inestabilidad atmosférica, favorecerá precipitaciones fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. En paralelo, otra baja presión localizada al suroeste de Baja California Sur provocará lluvias fuertes en la entidad, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje elevado en sus costas. Estas condiciones también se replicarán con chubascos en regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, donde la interacción de humedad puede intensificar las tormentas de corta duración.

Hoy, viernes, continúa el #Pronóstico de #Lluvias de fuertes a intensas en zonas de México. Consulta el gráfico para más información.?? pic.twitter.com/X9R2SqbxF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 19, 2025

En cuanto a las temperaturas, se pronostican valores máximos de entre 35 y 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, lo que generará un ambiente sofocante en contraste con las lluvias. En el resto del país, las máximas oscilarán entre 30 y 35 °C, como en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Por otro lado, en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla se estiman mínimas de 0 a 5 °C, manteniendo condiciones frescas al amanecer.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)