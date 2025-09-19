Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 19 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 19 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas, marcharán integrantes de la Convención de la CDMX en la Plaza de las Tres Culturas, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, y se dirigirán hasta el Zócalo capitalino. En el marco de la conmemoración de los 40 años del terremoto de 1985 y los ocho años del sismo de 2017, se llevará a cabo un acto de protesta para exigir la urgente implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los habitantes de la Ciudad de México.

En cuanto a la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 16:00 horas, miembros del Movimiento Urbano Popular se encontrarán en la Plaza de las Tres Culturas y tendrán como destino el Zócalo capitalino. En el marco de la conmemoración de los 40 años del terremoto de 1985 y a ocho años del sismo de 2017, realizarán ciudadanos una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio.

Tráfico en CDMX hoy 19 de septiembre

Asimismo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, alrededor de las 16:00 horas, marcharán integrantes de Palestina MX desde Fuente de Petróleos hasta el Senado de la República. Exigen el fin de la guerra en Palestina, así como el levantamiento del embargo militar integral y la ruptura del Tratado de Libre Comercio con el gobierno en guerra en Medio Oriente; también buscan expresar su solidaridad con la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona del conflicto.

??Se registra cierre vial sobre Avenida Juárez y Avenida Paseo de la Reforma, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.



Alternativa vial: uD83DuDD00 Eje 1 Norte.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/epeCNBc8bU — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2025

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 6:00 horas, se concentrarán representantes del Comité Tlatelolco 19 de Septiembre 1985 en el Monumento al Edificio Nuevo León y en la Plaza de las Tres Culturas. Se realizará una jornada conmemorativa por el 40 aniversario del sismo de 1985, para rendir un homenaje especial a las personas que perdieron la vida en estos trágicos hechos en Tlatelolco, preservando sus rostros y nombres en un memorial colectivo que honra su memoria y dignidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui