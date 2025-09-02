Confirman 17 muertes por sarampión en México; Sonora, segunda entidad con más contagios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 2 de septiembre de 2025, la mandataria instruyó a la Secretaría de Salud informar sobre los casos de sarampión en el país, los cuales ya han cobrado vidas humanas en dos entidades.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, el titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, compartió el panorama epidemiológico del sarampión en México, con corte al 1 de septiembre de 2025. De acuerdo con la información presentada por el funcionario, hasta la fecha se han confirmado cuatro mil 353 casos y 17 muertes a nivel nacional.

Chihuahua y Sonora, las entidades con más contagios de sarampión

El funcionario detalló que Chihuahua concentra la gran mayoría de contagios, al registrar cuatro mil 51 casos confirmados y 16 defunciones, lo que representa más del 95 por ciento del total. En segundo lugar se encuentra Sonora, con un fallecimiento y 87 contagios; posteriormente aparecen Coahuila, con 53 registros, y Guerrero, con 35.

Kershenobich subrayó que la única forma de controlar la propagación es mediante la vacunación, por lo que hizo un llamado a la población para realizarla. Señaló que se han implementado cercos sanitarios en Chihuahua para evitar que la enfermedad se extienda hacia otras entidades.

La vacunación acto de amor y protección, las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas, es necesario proteger a los hijos, la familia y la comunidad, necesitamos ese contagio social de que la gente se vacune", detalló el secretario de Salud.

Según los datos oficiales, el promedio de cobertura de vacunación contra el sarampión en México es del 81.1 por ciento con esquema completo de dos dosis. Sin embargo, se requiere alcanzar un 95 por ciento de la población vacunada para reducir significativamente el riesgo de transmisión. La Secretaría de Salud apuntó que también implementa un esquema de recuperación enfocado en niñas y niños menores de seis años, debido a que durante la pandemia de Covid-19 se redujeron las tasas de vacunación.

Actualmente, la recuperación de esquemas en este sector alcanza un 92 por ciento. De acuerdo con lo expuesto en la 'Mañanera del Pueblo', entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2025 se aplicaron cinco millones 980 mil 779 dosis de la vacuna contra el sarampión en el país. La dependencia llamó a la población a acudir a los centros de salud para recibir la inmunización correspondiente y reforzar la protección comunitaria.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'