Disminuye el 25% de los homicidios y delitos en México; destaca García Harfuch

Ciudad de México.- Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que se han logrado disminuir los homicidios dolosos en casi un 25 por ciento, así como los delitos de alto impacto, con relación al año pasado, en los primeros 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Gracias a la detención de más de 29 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto, se ha logrado disminuir en casi 20 por ciento los homicidios", afirmó García, mediante el reporte de seguridad correspondiente al mes de julio. En la conferencia de prensa mañanera, García Harfuch agregó que se decomisaron 14 mil 943 armas de fuego y más de 216 toneladas de droga incautadas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo. Asimismo, en 21 estados se detuvieron mil 262 laboratorios que producían metanfetaminas.

Bajaron 25 por ciento los homicidios en 10 meses

En cuanto a la Estrategia Nacional Antiextorsión, del 6 de julio al 6 de agosto, se atendieron 18 mil 239 llamadas al número único de denuncia 089. De estas, 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas, seis mil 276 fueron denuncias de números telefónicos desde los cuales se intentaba extorsionar y mil 425 denuncias sobre extorsiones consumadas. Además, se detuvo a 132 extorsionadores: 56 en Tabasco, 34 en Estado de México, 14 en Michoacán y 11 en Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta disminución en el homicidio doloso es resultado de la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre instituciones de seguridad. "Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces, la estrategia funciona. Y tenemos que seguir trabajando todos los días", afirmó

El secretario señaló que, gracias a la detención de 'objetivos prioritarios' del grupo delictivo 'La Barredora', en Tabasco, organización vinculada a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de la entidad durante el mandato del hoy senador morenista Adán Augusto López, se ha logrado una disminución de 48 por ciento en los homicidios en esa entidad respecto a febrero pasado. Así mismo, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que como parte del programa de desarme voluntario se han entregado más de cinco mil armas.

Por otra parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, mencionó que son "muy sorprendentes" las decisiones de las autoridades estadunidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, las cuales no coinciden con los procedimientos de la ley mexicana. Así mismo, García Harfuch hizo mención sobre el estado de Sinaloa, indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia, y que con el trabajo coordinado en el gabinete de Seguridad se registra una reducción del delito de homicidio en un 20 por ciento en la entidad durante julio, respecto al mes anterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui