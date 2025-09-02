Donald Trump elogia a Sheinbaum pero afirma que "México está dirigido por los cárteles"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum fue elogiada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, pero también reiteró el señalamiento de que en el país quienes mandan son los integrantes del los cárteles del narcotráfico. La declaración se da a conocer en víspera de la visita que llevará a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, a México y Ecuador, en la que buscará impulsar medidas "rápidas y decisivas" para desmantelar a los cárteles, según anunció.

El mandatario estadounidense concedió una entrevista al medio conservador 'Daily Caller', fundado por 'Tucker Carlson', excomentarista de 'Fox News'. Trump charló el viernes en la Casa Blanca con Reagan Reese, reportero que cubre la Casa Blanca para 'Daily Caller', y la conversación se publicó al día siguiente. Este lunes, el sitio publicó la transcripción de la entrevista que duró una hora. Ahí es donde aparece la referencia a la presidenta de México.

"Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles". Recalcó Donald Trump.

"Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos", insistió el presidente estadounidense. "¿Por qué?", preguntó el reportero. "Porque tiene miedo", insistió Trump. ¡"Vaya! tiene mucho miedo". Por otra parte, durante la entrevista, Trump presumió que en su gobierno el tema migratorio está bajo control: "Durante los últimos 90 días no hemos tenido a nadie, tres meses, nadie, cero. He resuelto por completo el problema fronterizo", aseguró.

El pasado 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el 3 de septiembre se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para cerrar un acuerdo en materia de seguridad. Sheinbaum Pardo destacó que México rechazó cualquier intento de intervención directa. Sheinbaum aseguró que el entendimiento que se establecerá estará basado en compartir información y capacitación entre ambos gobiernos.

Agregó que el enfoque incluye investigaciones conjuntas sobre precursores de fentanilo y campañas de prevención: "Hablamos de la importancia de las campañas que hacemos para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas", comentó la presidenta. Por otra parte, mientras Estados Unidos busca endurecer su postura frente a los cárteles, México rechaza a la intervención militar extranjera.

