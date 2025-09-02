Huracán 'Kiko' es categoría 1 HOY: ¿Tendrá efectos en México? Conagua informa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El huracán Kiko continúa fortaleciéndose en aguas del océano Pacífico. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema alcanzó la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes 2 de septiembre. Su centro se localiza muy lejos de las costas mexicanas, por lo que no representa riesgo para el territorio nacional.

La dependencia detalló que, hasta las 03:00 horas (tiempo del centro de México), Kiko se ubicaba a dos mil 040 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste a 11 kilómetros por hora. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 140 kilómetros por hora, además de una presión mínima central de 990 hectopascales.

Conoce toda la información del huracán 'Kiko'. Foto: Conagua

A pesar de su intensidad, el fenómeno no ocasiona efectos en México debido a su lejanía y trayectoria. Conagua puntualizó que, por el momento, no es necesario emitir recomendaciones para la población, ya que no se esperan impactos directos en costas nacionales.

Trayectoria y pronóstico de Kiko

El pronóstico señala que el huracán continuará su desplazamiento hacia el oeste en los próximos días, alejándose cada vez más del país. Según los modelos de seguimiento, el sistema podría intensificarse a huracán categoría 2 en las próximas horas, con vientos de hasta 205 kilómetros por hora.

El organismo informó que, hacia el 3 de septiembre, Kiko podría alcanzar su máxima fuerza como huracán categoría 2, con una ubicación superior a dos mil 200 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Posteriormente, se mantendrá en mar abierto y continuará alejándose hacia el Pacífico sin afectar a México.

Lluvias en México este martes 2 de septiembre de 2025

Aunque el huracán Kiko no tiene influencia en el país, distintos sistemas atmosféricos sí estarán generando lluvias de relevancia este martes. El monzón mexicano, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias intensas en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, además de lluvias muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur, y fuertes en Baja California.

Por otra parte, la depresión tropical Doce-E, que se desplaza frente a las costas de Jalisco y podría intensificarse a tormenta tropical en las próximas horas, propiciará lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. TRIBUNA comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)