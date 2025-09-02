Instalan la nueva SCJN, Sheinbaum rinde su primer informe y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no tuviste la oportunidad de ver todo lo que ocurrió en México este lunes 1 de septiembre, TRIBUNA te presenta tu nuevo resumen informativo favorito. Conoce todos los detalles de la toma de protesta de los nuevos integrantes de la SCJN.

Se forma ciclón Lorena en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el transcurso de esta semana se podría formar un nuevo ciclón tropical en las costas del Pacífico mexicano. El sistema ya se localiza a 220 kilómetros de Michoacán

Así fue el primer Informe de Gobierno de CSP

La mañana de ayer, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno y uno de los temas más destacados fue que mencionó que los homicidios dolosos se redujeron en 25 por ciento desde que ella llegó a la presidencia de México

Asumen los nuevos ministros de la SCJN

Ya tomaron protesta los nueve ministros que integrarán la nueva SCJN. Primero se realizó un acto de purificación, después se hizo la entrega del Bastón de Mando, posteriormente tuvo lugar la toma de protesta en el Senado y finalmente se llevó a cabo la sesión solemne de instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

