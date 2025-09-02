Instalan la nueva SCJN, Sheinbaum rinde su primer informe y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no tuviste la oportunidad de ver todo lo que ocurrió en México este lunes 1 de septiembre, TRIBUNA te presenta tu nuevo resumen informativo favorito. Si deseas mantenerte al tanto de los sucesos que marcaron la agenda nacional en el arranque de mes, quédate a leer y ver el Tribuna Top 3 México. Conoce todos los detalles de la toma de protesta de los nuevos integrantes de la SCJN.
Así comienza el Tribuna Top 3 México
Se forma ciclón Lorena en el Pacífico
El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el transcurso de esta semana se podría formar un nuevo ciclón tropical en las costas del Pacífico mexicano. El sistema ya se localiza a 220 kilómetros de Michoacán
Así fue el primer Informe de Gobierno de CSP
La mañana de ayer, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno y uno de los temas más destacados fue que mencionó que los homicidios dolosos se redujeron en 25 por ciento desde que ella llegó a la presidencia de México
Asumen los nuevos ministros de la SCJN
Ya tomaron protesta los nueve ministros que integrarán la nueva SCJN. Primero se realizó un acto de purificación, después se hizo la entrega del Bastón de Mando, posteriormente tuvo lugar la toma de protesta en el Senado y finalmente se llevó a cabo la sesión solemne de instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
