Kenia López Rabadán al frente de la Cámara de Diputados; la vicepresidencia aún está en debate

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La diputada del pan Kenia López Rabadán, se perfila para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, en sustitución del morenista Sergio Gutiérrez Luna. Esto sucede después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara un intento de Morena de modificar la segunda fuerza legislativa mediante la incorporación de algunos diputados de otros partidos al Verde, estrategia que buscaba alterar la composición de San Lázaro.

Kenia López Rabadán es licenciada en derecho y tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, además es doctora en Administración Pública. Ha sido militante del PAN por más de veinte años, partido en el cual ha desempeñado diversos cargos municipales, estatales y nacionales. También ha sido diputada en dos ocasiones, en la LXI y la LXVI legislatura, en la primera fue presidenta de la Comisión de Cultura y en la última vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Kenia López Rabadán

Créditos: Internet

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha destacado en varias entrevistas que López Rabadán es "la diputada natural" para el cargo, debido a que actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Cámara y ha asumido la presidencia en diversas sesiones del actual periodo legislativo.

La aprobación surgió por la mayoría del grupo de Morena, en un conclave privado donde solo entraron diputadas y diputados, los del congreso llegaron a las 10:00 de la mañana y a su entrada fueron despojados de sus celulares, los cuales fueron metidos en bolsas de plástico con un número a fin de identificarlos para devolverlos a la salida. Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez iniciaron el encuentro formal 40 minutos después.

Monreal dijo a las y los diputados que la Presidencia del PAN no está a debate, pues lo marca la Ley, y recordó que en aras de la paridad dicho cargo le toca a una mujer, por lo que pidió elegir entre Kenia y Margarita. Una vez que termine dicha reunión, iniciará la sesión ordinaria para votar el acuerdo y proceder a la toma de protesta, de la que se tiene contemplado que la panista emita un breve discurso.

Fuente: Tribuna del Yaqui